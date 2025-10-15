SICT refuerza labores de atención en carreteras de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz

-Realizan labores de limpieza y revisan puentes vehiculares en carreteras estatales, municipales y caminos alimentadores

La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) refuerza los trabajos de limpieza y remoción de escombros en la Red Carretera federal, estatal y caminos alimentadores.



Desde este lunes 513 personas y 312 máquinas se encuentran distribuidas en los cinco estados del país más afectados por las torrenciales lluvias registradas en días pasados.



Los Centros SICT de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz redoblaron esfuerzos para acelerar los trabajos de liberación de vías para llegar a las comunidades incomunicadas.



El personal de la SICT retira el material de los derrumbes y deslaves, además revisan los puentes y la infraestructura carretera para salvaguardar la integridad de las y los pobladores de la zona.



En Hidalgo continúan dos interrupciones en la Red Carretera Federal debido al colapso de una parte del Puente Garcés y daño en el Puente Garcés Auxiliar; hoy se realizó una visita técnica para hacer la dictaminación y elaborar el plan de trabajo.



En Puebla, en la carretera Pachuca -Tuxpan en los kilómetros 162 + 240, 162 + 600 y 127 + 140, se atienden desplazamientos de talud, asentamientos y deslaves de talud en terraplén.



También se labora en El Puente Coyutla, ubicado en un camino rural, que resultó colapsado y se encuentra cerrado, mientras que en Querétaro la Red Carretera Federal fue liberada y se abrió la circulación.



Se realizan labores de limpieza y el aseguramiento de taludes, así como la reparación en la Mex 120 San Juan del Río-Xilitla; Mex 120 Ramal a San Joaquín y Mex 69 Jalpan- Río Verde.



También se apoya con el retiro de escombros en el municipio de Cadereyta de Montes y se revisan daños en caminos rurales que afectaron a 30 comunidades.



En San Luis Potosí se apoya con labores de limpieza en el Camino Chalco Axtla de Terrazas y Camino la Ceiba; en Tampacán, que presenta una obra de drenaje colapsada; y en Taman-El Banco-Xilhuazo en Tamazunchale.



En Veracruz, cuadrillas de la SICT conformadas por 184 trabajadores y 94 máquinas apoyan a los gobiernos municipales en Poza Rica y Álamo.