CONFÍAN QUE BUEN FIN 2025 IMPULSE CONSUMO Y PRODUCCIÓN NACIONAL

El gobierno federal busca fortalecer el mercado interno y proteger a sectores productivos, como el textil, calzado, juguetes y electrodomésticos.

El subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas Morales, subrayó que el consumo ha sido uno de los principales motores del crecimiento económico en los últimos años, impulsado por el incremento del salario mínimo, los programas sociales y la estabilidad del empleo.



Y es que en este momento de tensiones comerciales internacionales y con un menor dinamismo en el comercio global, “El Buen Fin 2025” se perfila como un motor para reactivar el consumo interno e impulsar los productos hechos en México, afirmó Llerenas Morales.



Llerenas Morales señaló que México vive en un contexto global diferente, ya que nos guste o no, tendremos que comerciar menos en el mundo, ya que vivimos una guerra arancelaria. Por ello el mercado interno es una oportunidad por ese tamaño de 120 millones de personas, manifestó durante el anunció de la participación de El Puerto de Liverpool en “El Buen Fin”.



Subrayó que el consumo ha sido uno de los principales motores del crecimiento económico en los últimos años, impulsado por el incremento del salario mínimo, los programas sociales y la estabilidad del empleo.



Además afirmó que las campañas comerciales como El Buen Fin forman parte de la estrategia de la Secretaría de Economía y del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar la economía nacional especialmente, hacia esta última parte del año y, al mismo tiempo, representa la oportunidad de trabajar más de cerca con las empresas para aumentar la producción y comercialización de productos con mayor contenido nacional.



El subsecretario enfatizó que la estrategia de crecimiento no debe depender únicamente de las importaciones, por ello se necesita fortalecer el consumo y la producción nacional. Por ello el gobierno federal busca fortalecer el mercado interno y proteger a sectores productivos, como el textil, calzado, juguetes y electrodomésticos.



“Son productos que podemos hacer en el país, que los hacemos, que somos competitivos y que los podemos hacer más para exportar, pero también para el mercado nacional, que es uno de los más grandes del mundo”, comentó.



Y reafirmó que no se trata de cerrar el país a las importaciones, sino de tener una estrategia para fabricar en México ciertos productos finales porque no vamos a poder vender a otras partes del mundo.



Carlos Marín, director general de El Puerto de Liverpool, aseguró que la empresa mantendrá su compromiso con lo “Hecho en México” e impulsará el consumo en el país, a través de campañas comerciales como El Buen Fin.



Agregó que trabajar con proveedores nacionales, así como con pequeñas y medianas empresas locales genera un efecto positivo en el país.



Actualmente, más del 40% de los pedidos digitales de Liverpool se entregan en menos de 48 horas y el 95% de las ventas en línea se surten desde sus tiendas físicas.



El director general de la cadena departamental recordó que Liverpool fue una de las primeras empresas mexicanas en obtener el sello “Hecho en México” y actualmente trabaja con una red de “cientos de proveedores nacionales y pequeñas y medianas empresas locales”.



Durante el evento, también se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la cadena de tiendas departamentales y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).



En la edición 2025, el evento comercial de El Buen Fin se extenderá un día más. Se realizará del 13 al 17 de noviembre, próximos.