EL PUEBLO ESTÁ CON NOSOTROS: SHEINBAUM

-Recordó que la 4T siempre se ha manifestado de manera pacífica.

Ante la violencia que se registró en la marcha del 15 de noviembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que a la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México no la detiene nadie y puntualizó que su gobierno no caerá en provocaciones, por ello hizo un llamado a realizar movilizaciones pacíficas.



“No vamos a caer en la provocación, no debemos caer en la provocación. Y es un llamado a hacer movilizaciones pacíficas. Es más, si la oposición quiere tener más gente —ahora sí que como recomendación, que no me corresponde— pero la violencia no les va a ayudar. En México se rechaza la violencia, la gente no quiere acciones violentas, no quiere acciones violentas. Y puede haber oposición, qué bueno que haya oposición en México. Contrario a lo que piensan que nosotros queremos ‘un pensamiento único’, es falso. Nosotros queremos que haya oposición, oposición responsable, con debate de altura, con propuestas, pero la violencia no lleva a nada, a nada.



“Entonces, nosotros vamos a seguir construyendo la paz con justicia, para eso fuimos elegidos. Y también les voy a decir: a la transformación no la detiene nadie, el pueblo de México y la mayoría de los jóvenes están con la transformación. Y no a la violencia, no a la violencia. Quien promueve la violencia no ayuda al país. Quien promueve la violencia no se ayuda a sí mismo. Quien promueve la violencia no genera un debate de altura en nuestro país. Entonces, nada de caer en la provocación”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.



Recordó que la Cuarta Transformación surge de un movimiento social, que marchó de manera pacífica contra las injusticias y los fraudes electorales, sin romper un solo vidrio, ya que siempre se tuvieron como referentes internacionales a Martin Luther King y Nelson Mandela.



“Marchamos muchas veces; no se rompió ni un vidrio, ni un vidrio en las manifestaciones a las que asistimos. Se llenó, bajo entonces, el liderazgo del Presidente López Obrador, cientos de veces el Zócalo, cientos de veces, y siempre fueron manifestaciones pacíficas. Entonces, nadie quiere la violencia”, agregó.



Expuso que la gran mayoría de las personas que se manifestaron el 15 de noviembre no eran jóvenes, sino personajes que se han movilizado con la llamada Marea Rosa, así como políticos de la oposición.



Sostuvo que el Gobierno de México no reprime ni censura y garantiza la libertad, sobre todo, porque tiene el respaldo del pueblo y los jóvenes, a quienes se les escucha y se les otorgan becas, escuelas y trabajo.



“Creen que nos van a debilitar, que van a debilitar a la Presidenta, por lo que gritan. No. Más fuerte soy, más fuerte. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas, me van a hacer algo? No. Aquí estamos fuertes con el pueblo, fuertes, muy fuertes”, agregó.



Además, informó que pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigar de dónde proviene la violencia que se registró.