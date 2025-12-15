SE DETUVIERON A 68 PERSONAS DEDICADAS AL ROBO DE TRANSPORTE EN EDOMÉX: GARCÍA HARFUCH

-Durante las investigaciones se lograron identificar 8 organizaciones criminales dedicadas al robo de camiones de carga.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que el delito de robo al autotransporte y los delitos cometidos en carreteras se combaten desde distintos frentes.



Señaló que las acciones se derivaron de investigaciones iniciadas a partir de diversas denuncias ciudadanas; pero también se han fortalecido de manera significativa las tareas de prevención del delito, mediante una vigilancia activa y permanente de la Guardia Nacional en las carreteras federales.



García Harfuch informó en conferencia que en los Estados de México e Hidalgo, mediante las mesas de trabajo permanentes con Cámaras y Asociaciones del sector de autotransporte, se ha identificado una alta incidencia delictiva en municipios colindantes entre ambas entidades en carreteras federales estratégicas como la 130, 135 y el Arco Norte.



Con las investigaciones realizadas, se llevó a cabo la ejecución de siete cateos: cinco en Hidalgo y dos en el Estado de México, donde se detuvo a 12 personas.



El comandante de la Guardia Nacional, el General Hernán Cortes Hernández, dijo que para hacer frente al robo de transporte de carga se mantiene una coordinación permanente con el Estado de México, Puebla y San Luis Potosí, ya que son los estados con mayor incidencia delictiva-



Señaló que del 9 al 12 de diciembre de 2025, se aplicó la “Operación SENDA”, en 46 municipios del Estado de México, en la cual se ubicaron predios dedicados al resguardo de vehículos robados, venta de combustible ilícito y depósito de mercancía robada.



La fiscal central de Atención Especializada de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ_EM), Sandy Orihuela, refirió que de las personas detenidas en la “Operación SENDA”, 24 eran objetivos con orden de aprehensión, 44 fueron detenidos en flagrancia e impactan en ocho células delictivas.



La Fiscal, dijo que se han identificado en el Estado de México, varias organizaciones criminales como lo son las autodenominadas, “Los Ticos”, “Los Pantera”, “Los Marmolejo”, “La Empresa”, “La organización de alias Toño”,” Los Bam Bam” y “El Kevin”.



Recalcó que los delitos por los que los sujetos aprendidos fueron judicializados y puestos a disposición de la autoridad judicial, por delitos de secuestro, expreso robar, mercancía con violencia, robo de vehículo con violencia, homicidio, robo de transporte público, delitos contra la salud, cohecho ataques contra las vías de comunicación encubrimiento por receptación y portación de arma de fuego todas las investigaciones que respaldan las detenciones y las acciones ministeriales que sea de las que se ha dado cuenta” Foto SSPC: Mencionó que hasta este momento a las personas aseguradas y puestas disposición de la autoridad judicial le han sido impuestas a todos ellos la medida cautelar de Prisión Preventiva Oficiosa.