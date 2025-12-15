Cristiano Ronaldo podría aparecer en Rápido y Furioso XI

Vin Diesel aseguró tener un papel escrito para el astro portugués.

Sorprende este fin de año la inesperada noticia que une al mundo deportivo y al cine, después de que el actor Vin Diesel confirmara que existe un papel pensado especialmente para el capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, en la próxima película de Rápido y Furioso, por lo que es probable que el Bicho sea visto en la pantalla grande.



El popular actor norteamericano reveló que el proyecto no es un simple rumor, sino una idea concreta dentro del desarrollo de Rápido y Furioso XI, cinta que marcaría el cierre definitivo de una de las franquicias más exitosas del cine de acción. La inclusión de Cristiano Ronaldo representaría un giro mediático importante para la saga.



CR7 es conocido por ser una figura multifacética que ha trascendido el deporte. A lo largo de los años, ha incursionado como modelo, creador de contenido en plataformas digitales y empresario, consolidando una marca personal reconocida a nivel mundial. Sin embargo, la actuación podría convertirse en el siguiente gran reto en su carrera fuera de las canchas.



Para muchos podría resultar sorpresivo, Cristiano Ronaldo ya ha tenido acercamientos con la industria cinematográfica. Recientemente se asoció con el director británico Matthew Vaughn, para lanzar UR-MARV, un estudio independiente enfocado en la producción de películas de acción, lo que abrió la puerta a especulaciones sobre su debut como actor.



Con este antecedente, comenzaron los rumores sobre su posible aparición en la “pantalla grande”, mismos que fueron confirmados por Vin Diesel. El protagonista de la saga aseguró que el equipo creativo escribió un papel pensado específicamente para el futbolista portugués en la nueva entrega.



A través de su cuenta de Instagram, Vin Diesel compartió una imagen junto a Cristiano Ronaldo y reveló detalles clave del proyecto.



“Todos preguntaban si estaría en la mitología de Rápidos & Furiosos… Debo decir que es real. Escribimos un papel para él… para Cristiano Ronaldo”, escribió el actor, desatando la euforia en redes sociales.



Se sabe que Rápido y Furioso XI será la última entrega de la saga, la cual comenzó con carreras callejeras y evolucionó hacia historias cargadas de acción, heroísmo y villanos memorables. El cierre promete ser épico, y la posible participación de CR7 elevaría aún más la expectativa.