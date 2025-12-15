Invita Zinacantepec a participar en la Carrera Recreativa Navideña

La carrera se llevará a cabo este próximo 17 de diciembre y la salida se dará en la Plaza Estado de México.

El gobierno de Zinacantepec, en coordinación con Imcufidez Zinacantepec, invita a todas y todos los interesados a participar en la tradicional Carrera Recreativa Navideña, en donde los participantes podrán vivir una experiencia especial, donde la luz navideña, el espíritu familiar y el amor por correr se encontrarán en un mismo lugar.



Además de disfrutar de una jornada de actividad física, podrán convivir y disfrutar de la presencia de grandes atletas como Arturo Malaquías, Santos Ortega, Anette Espinoza y Àngel Conzuelo.



También se contará con la presencia de los equipos de AM Runners, Club Santos Ortega y muchos deportistas más que podrán disfrutar de una jornada familiar.



La carrera se llevará a cabo este próximo 17 de diciembre y la salida se dará en la Plaza Estado de México; autoridades recordaron que la inscripción es gratuita. Deberán llegar al lugar a las 19:30 horas, ya que la carrera dará inicio a las 20:00 hrs.