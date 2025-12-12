“Ser alcalde en Edoméx implica una enorme responsabilidad”: Horacio Duarte

Exhortó a los alcaldes a dar atención prioritaria a las principales problemáticas de la población por muy crudas o difíciles que parezcan.

El secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, al acudir al primer informe de actividades en Almoloya de Juárez, resaltó la importancia y responsabilidad que implica para cada uno de los alcaldes del Estado de México asumir este cargo.



Les recordó que este cargo tiene una enorme relevancia, y al ejercer este cargo público tan noble, deben asumir no solo el rol de administrador municipal, también deben mantenerse siempre cerca de la ciudadanía.



“Ser presidente municipal es, creo yo, uno de los cargos que más te hacen cercano a los ciudadanos”.



Duarte les recordó a cada uno de los presidente municipales del Edoméx, que la misma gobernadora Delfina Gómez fue presidenta municipal, y que él mismo, también fue presidente municipal.



Aseveró que ellos aprendieron que este cargo te vincula, te obliga, te sensibiliza, y te exige a dar pasos firmes y seguros, porque eres la cabeza, eres el presidente municipal, compartió.



Duarte exhortó a los alcaldes a dar atención prioritaria a las principales problemáticas de la población por muy crudas o difíciles que parezcan. Les conminó a siempre anteponer el interés superior por encima de cualquier tema personal o de grupo.



Les recordó que la misma gobernadora lo ha señalado, con el lema “El Poder de Servir”, los ha instruido a conducirse con honestidad, transparencia y amor al pueblo, justo como lo ha solicitado la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.



Reafirmó que la maestra Delfina Gómez, ejerce un gobierno sencillo, cercano, austero, capaz de cambiar vidas y mejorar la realidad de nuestros municipios.



“Es por eso que su frase del Poder de Servir no es solo un eslogan, sino una forma de actuación”, abundó.



Llamó a los presidentes municipales de los 125 municipios de la entidad a enfocarse en servir a la gente a ras de tierra y lejos de los escritorios, con el fin de escucharlos y entender sus principales necesidades diarias y atenderlas.