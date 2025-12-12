GOBERNADORES: HOMOLOGAR LEY ANTIEXTORSIÓN

Por: José Fonseca

La convocatoria a los gobernadores fue para que homologuen su marco legal a la ley federal contra la extorsión recientemente aprobada por el Congreso y asegurar su cumplimiento en toda la Nación.



Persisten los recelos porque no se corrigieron artículos que abren la puerta a eventuales abusos que eventualmente fortalecen al Estado, en perjuicio de los ciudadanos más vulnerables.



No tiene la menor importancia porque, en estricto rigor sería un error imperdonable no impulsar una ley que, como ya se dijo, hace de la presidenta Sheinbaum la mandataria con más poder en 6 décadas.



Salud: el peor sordo es el que no quiere oír



La ratificación hecha de la ley del derecho a la salud a los no derechohabientes es reveladora de que el oficialismo ha ignorado las advertencias de los eventuales casos que producirá en el sector de salud pública.



Se les advirtió de las inaceptables presiones al IMSS y al ISSSTE que creará la imposición del sistema universal de salud, acción que parece hecha con la intención de beneficiar a la medicina privada, cuyos ingresos sumaron este año un billón 200 mil millones.



Cartucheras al cañón, quepan o no quepan, dice el oficialismo, pues ignorar las advertencias es la mejor prueba del adagio bíblico de que no hay peor sordo que el que no quiere oír.



En Zitácuaro queman árbol navideño



Hace mucho tiempo alguien dijo que el malhumor de un cobrador de impuestos puede causar una revolución. Sería exagerado decir que la quema del árbol de Navidad en la plaza de Zitácuaro, es el inicio de una revolución, pero sí la chispa que cause un incendio en una pradera seca.



Amigos y familiares de la joven Ángeles Esquivel, asesinada el pasado 7 de diciembre, quemaron el árbol de Navidad en protesta por la inacción de las autoridades ante el hecho, dicen, de que policía de tránsito disparó contra la joven y su novio, quien sigue hospitalizado y conducía la motocicleta donde viajaba la pareja.



El alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac, se lava las manos y dice que el ataque se dio a título personal, pues el asesino es primo de la joven asesinada, que venía comisionado de la policía estatal y que nadie le ordenó disparar.