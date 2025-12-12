Se pone en marcha en Puebla el Operativo por el Bienestar Familiar

El gobernador Alejandro Armenta puso en marcha el Operativo “Puebla Segura” que, durante la temporada navideña, realizará patrullajes diurnos y nocturnos, por aire y por tierra, en la zona metropolitana, con la entrega de 73 nuevas patrullas y dos nuevos helicópteros.
El mandatario destacó la coordinación diaria con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (SEMAR) y autoridades municipales para reducir delitos, proteger a las familias y garantizar un fin de año en paz. Por ello, anunció el fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado con 50 vehículos nuevos y la incorporación de 100 agentes del Ministerio Público a partir de enero.
El secretario ejecutivo de la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Miguel Cruz García, informó que el equipamiento entregado simboliza respaldo a corporaciones que enfrentan riesgos diarios y anunció una inversión superior a 430 millones de pesos en tecnología, patrullas, radiocomunicación, rayos X, uniformes y software institucional.
Explicó que 73 municipios reciben patrullas nuevas para reforzar la proximidad, además de cursos, evaluaciones y programas de prevención de violencia desarrollados en 197 municipios.
El secretario de Seguridad, vicealmirante Francisco Sánchez, precisó que “Puebla Segura” se mantendrá vigente hasta el 7 de enero de 2026 con patrullajes por aire y tierra, puestos de control en carreteras y vigilancia en zonas comerciales, bancarias y turísticas.
Recordó que los 3 500 elementos participantes tienen la encomienda de proteger comercios, hogares, carreteras y espacios públicos durante la temporada decembrina.
El presidente municipal de Puebla, José Chedraui, afirmó que la seguridad es el motor del desarrollo, del turismo y de la convivencia, y reconoció que el operativo responde a la estrategia nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El evento culminó con la entrega de patrullas a municipios como Tepeyahualco, Chignahuapan, Juan C. Bonilla, Tecamachalco y Santa Catarina Tlaltempan, así como con el despliegue operativo que incluye helicópteros, torres de videovigilancia, unidades blindadas, bomberos y policía estatal.