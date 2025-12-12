Se pone en marcha en San Mateo Atenco el Operativo Decembrino de Seguridad 2025

Ana Muñiz Neyra destacó que el operativo se ejecuta con un enfoque de prevención y colaboración ciudadana.

Con el propósito de garantizar la seguridad y la paz de habitantes y visitantes durante la temporada decembrina, el Gobierno municipal de San Mateo Atenco puso en marcha el Operativo Decembrino 2025, con el cual se fortalecen las acciones de prevención, protección y vigilancia en todo el territorio municipal.



La presidenta municipal Ana Muñiz Neyra destacó que el operativo se ejecuta con un enfoque de prevención y colaboración ciudadana; destacó que la Dirección de Seguridad Humana, Orden Vial y Protección Civil reforzará la vigilancia en vialidades y otros espacios públicos como parques, plazas de calzado, centros de barrio, tianguis y puentes peatonales, entre otros.



De esta forma se podrá asegurar el buen flujo del tránsito vehicular, con operativos específicos como el operativo “Rueda Seguro” que se implementará para salvaguardar la integridad de motociclistas.



Explicaron las autoridades que estas acciones se desarrollan de forma coordinada con la Policía Estatal y la Guardia Nacional, además de la colaboración permanente con las corporaciones de los municipios vecinos de esta zona del Valle de Toluca.



Señalaron que el “Operativo Decembrino” tiene un enfoque preventivo, ya que está diseñado para inhibir actos delictivos mediante la vigilancia oportuna y la participación colaborativa de la ciudadanía.



Muñiz Neyra pidió a la población reducir el consumo de bebidas alcohólicas. Indicó que, en esta temporada, aumentan los accidentes de tránsito y los casos de violencia familiar, además de crecer los incidentes de violencia contra mujeres, donde el alcohol suele ser un factor determinante.



La funcionaria subrayó que la prevención inicia en el hogar y que el autocuidado contribuye al éxito del operativo.



Reiteró el exhorto a utilizar los canales oficiales de atención en caso de alguna emergencia, ya sea a través del 9-1-1, mediante los botones de emergencia instalados en los puntos de monitoreo inteligente distribuidos en todo el municipio o directamente al número 089 de denuncia anónima.