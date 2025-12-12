Entrega Ramírez Ponce nueva Plaza Cívica de La Capilla Huitzizilapan

Autoridades locales y vecinos participaron en la ceremonia de inauguración.

El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, inauguró recientemente la nueva Plaza Cívica de La Capilla Huitzizilapan. Esta obra incluye una gran explanada; y fue entregada a la comunidad como parte de las acciones de mejora de infraestructura en Lerma.



La entrega de esta plaza es parte de los esfuerzos continuos de la administración de Ramírez Ponce para llevar a cabo obras públicas y mejorar la calidad de vida de las familias en las diversas comunidades de Lerma, como San Pedro Huitzizilapan y San Lorenzo Huitzizilapan.



Autoridades locales y vecinos participaron en la ceremonia de inauguración, destacando que “cada obra entregada es un recordatorio de que el trabajo constante sí rinde frutos”.



Señalaron las autoridades de Lerma que esta nueva explanada es ahora una realidad para las y los ciudadanos, quienes a partir de hoy cuentan con un espacio digno para disfrutar de bailes, eventos culturales y festividades.



Para la comunidad, este proyecto representa un sueño hecho realidad, y me llena de orgullo ser testigo de este importante avance para su bienestar y convivencia.