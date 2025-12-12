Ricardo Moreno advierte sobre cuentas “fake” que se hacen pasar por él

Es crucial verificar la autenticidad de las cuentas antes de interactuar con ellas.

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, ha advertido a la ciudadanía sobre la proliferación de cuentas y perfiles falsos en redes sociales que están suplantando su identidad con el objetivo de cometer fraudes.



El presidente de Toluca advirtió a la población de esta situación, para evitar ser víctimas de algún fraude o robo de información.



Moreno Bastida hizo un llamado a la precaución, enfatizando que nunca ha solicitado ni solicitará dinero, apoyo económico o cualquier tipo de información personal a través de estas plataformas.



Recalcó que los delincuentes utilizan su nombre y fotografía para engañar a la gente, por lo que es crucial verificar la autenticidad de las cuentas antes de interactuar con ellas.



Moreno Bastida aclaró que únicamente tiene sus cuentas verificadas en redes sociales, que es el medio por el que comparte toda información oficial, además de que aclaró que su número personal de celular no es público.



Ha instado a reportar cualquier perfil sospechoso a las autoridades de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca, para ayudar a detener estas estafas y evitar que más personas sean víctimas de fraude. Es fundamental estar alerta y no proporcionar datos personales o financieros en respuesta a solicitudes inesperadas en línea.