Programa de Audiencias Justicia Cercana avanza con participación ciudadana activa

-La segunda sesión del programa permitió exponer inquietudes sobre trámites, juzgados y casos familiares.

El Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, encabezó la segunda jornada ciudadana del Programa de Audiencias Justicia Cercana en el Palacio de Justicia de Tlalnepantla, donde atendió a 32 habitantes del Valle de México, quienes compartieron inquietudes, vivencias y necesidades relacionadas con el sistema judicial.



Las y los asistentes expresaron preocupaciones sobre los tiempos de sus procesos judiciales, experiencias como usuarias y usuarios, áreas que requieren fortalecimiento, requerimientos en juzgados y situaciones en materia familiar que demandan acompañamiento institucional. Cada relato fue escuchado con sensibilidad, otorgando orientación inmediata y canalización puntual a las áreas correspondientes.



El Magistrado Presidente mantuvo un diálogo respetuoso con cada persona, abrió espacios de escucha sin prisa y generó un ambiente propicio para expresar dudas, miedos y expectativas. Este acercamiento permitió identificar puntos críticos, reconocer fallas operativas y ubicar oportunidades para mejorar la atención cotidiana en los órganos jurisdiccionales.



El ejercicio inició a las ocho de la mañana y concluyó a las ocho de la noche, acercando la justicia a quienes la necesitan y buscando consolidar una relación más humana entre la institución y la ciudadanía. A través de este mecanismo, el Poder Judicial mexiquense refrenda su compromiso de brindar un servicio confiable y sensible frente a los desafíos que enfrenta la población al resolver asuntos legales.



Con esta sesión, suman 70 personas atendidas en los dos encuentros del «Programa de Audiencias Justicia Cercana», iniciativa que continúa tejiendo puentes de confianza y participación social.



De cara al próximo año, el Poder Judicial del Estado de México ampliará este ejercicio de cercanía, llevando las sesiones a todas las regiones de la entidad para garantizar que más personas puedan ser escuchadas sin necesidad de trasladarse grandes distancias.