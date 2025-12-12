Recaudará México 70 mil mdd con aranceles a países asiáticos: Ebrard

-Durante 2025, Indonesia y Vietnam exportaron 3 mil mdd cada uno a México, indicó el secretario de Economía.

El secretario de Economía, Ebrard, señaló que la imposición de aranceles de entre 5 a 50% aprobada para 2026 por el Senado de la República no es una medida dirigida a un país, sino para proteger un sector en México.



Ebrard estimó que los aranceles servirán para recaudar 70 mil millones de pesos y proteger 350 mil empleos de México en el año 2026.



No es solo una medida que tenga que ver con productos provenientes de China. No está descrita a un país, sino a diferentes fracciones arancelarias, dijo Ebrard a medios. Señalando que en cuanto a textiles y en calzado se ha tenido un crecimiento muy relevante, así como en otros productos de Indonesia.



“Indonesia este año nos exportó 3 mil millones de dólares. Vietnam igual y así diferentes países. Entonces no es una medida dirigida a un país, es una medida dirigida a proteger un sector en México, dijo.



Explicó, además, que antes de la aprobación de estas medidas arancelarias hubo reuniones con empresarios para no afectar el precio de los productos mexicanos, así como comunicación con países asiáticos como Corea del Sur y China, que se encuentran entre los principales afectados.



China expresó horas después de la aprobación su esperanza de que México corrija sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible para más de 1,400 productos provenientes del gigante asiático y otras naciones de la región.