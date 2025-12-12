Mexicanos celebran el 494 aniversario de la Virgen de Guadalupe

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que arribaron a la Basílica de Guadalupe 8.5 millones de peregrinos para celebrar a la ‘Morenita del Tepeyac’.

Los mexicanos celebraron el 494 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe, festividad que tiene lugar cada 12 de diciembre. Las celebraciones principales se centran en la Basílica de Guadalupe, donde millones de peregrinos se congregaron para entonar las tradicionales “Mañanitas” a la medianoche.



Como cada año, miles de peregrinos llegaron a la Basílica para cantarle Las Mañanitas, una tradición que desde 1956 reúne a grandes artistas que comparten su voz y su devoción.



El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que arribaron a la Basílica de Guadalupe 8.5 millones de peregrinos para celebrar a la ‘Morenita del Tepeyac’. Los feligreses llegaron desde distintos puntos de la República Mexicana; algunos fieles creyentes lo hicieron en autos, peregrinaciones o caminando, cargando en sus espaldas imágenes de la ‘Virgencita’.



Al interior de la Basílica de Guadalupe, múltiples ciudadanos pasaron a dedicarle canciones a la Virgen de Guadalupe; algunos feligreses manifestaron su eterno agradecimiento por cada una de sus peticiones cumplidas; por tal motivo, pasaron a cantarle unas estrofas.