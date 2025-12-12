Finaliza Isaac Montoya entrega de pintura e impermeabilizante a 52 escuelas de Naucalpan

Señaló que esta iniciativa tiene el propósito de mejorar la infraestructura escolar y asegurar entornos de aprendizaje más seguros y dignos.

El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, y a través del programa Transformando Espacios Educativos impulsado por la Dirección de Bienestar e Inclusión Social, concluyó la entrega de pintura e impermeabilizante en 52 escuelas federales y estatales, en beneficio de 20,458 alumnas y alumnos desde preescolar hasta bachillerato.



Montoya Márquez señaló que esta iniciativa tiene el propósito de mejorar la infraestructura escolar y asegurar entornos de aprendizaje más seguros y dignos.



Esta transformación educativa se suma al esfuerzo social más amplio que ha tenido Naucalpan en su historia reciente, donde se impulsan los apoyos económicos para jóvenes de alto desempeño académico, jornadas de salud gratuitas, estímulos para servicio social y prácticas profesionales, la entrega de canastas alimentarias y respaldo directo para madres y personas cuidadoras.



Durante la supervisión realizada en la Escuela Primaria Las Américas, el Presidente Municipal Isaac Montoya Márquez destacó que fortalecer la educación pública y acompañar el trabajo de maestras y maestros es esencial para garantizar igualdad de oportunidades y construir un municipio más justo. Señaló que estas acciones forman parte de una política social más amplia que contempla apoyos a jóvenes con alto desempeño académico, jornadas de salud gratuitas, estímulos para servicio social, entrega de canastas alimentarias y respaldo a madres y personas cuidadoras.



Reiteró además el compromiso del Gobierno de Naucalpan con el mejoramiento de la movilidad y la infraestructura urbana, mediante obras como la rehabilitación integral del Periférico Norte, así como con la atención a colonias históricamente rezagadas y el fortalecimiento de los fraccionamientos.



Montoya Márquez subrayó que su administración trabaja para elevar la calidad de los espacios educativos y mejorar el entorno escolar para niñas, niños y jóvenes.



La transformación educativa es el cimiento sobre el que edificamos un municipio más digno y justo.