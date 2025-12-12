México registró en 2025 llegada de 8.3 millones de turistas internacionales

-De enero a octubre de 2025 ingresaron al país 79.3 millones de visitantes internacionales.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Turismo, informó que octubre de 2025 registró un récord histórico con la llegada de 8.3 millones de visitantes internacionales a México, lo que representa un incremento de 10.7% respecto al mismo mes de 2024, así como en su derrama económica con 2440 millones de dólares (mdd), lo que significó 9.3% adicional.



Mientras que, de enero a octubre de 2025, ingresaron al país 79.3 millones de visitantes internacionales, lo que representa un incremento de 13.6% respecto al mismo periodo en 2024.



La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que México está de moda por muchas razones: es potencia cultural gracias al legado de grandeza de las civilizaciones que habitaron nuestro territorio mucho antes de la llegada de los españoles; por el reconocimiento actual a los pueblos originarios y el orgullo que tienen los mexicanos y mexicanas de tener una historia milenaria; por el momento político que se vive con la Cuarta Transformación y la llegada de la primera mujer como titular del Ejecutivo Federal, lo que se reconoce en el mundo entero, así como la generosidad y calidez del pueblo mexicano.



El récord histórico que se registró en octubre de 2025 y el incremento de 13.6% de enero a octubre de este año representan indicadores muy importantes para el turismo nacional, los cuales se deben al gran trabajo que se realiza desde la Secretaría de Turismo, que ha desarrollado diferentes Tianguis Turísticos a nivel mundial, además de que se busca generar promoción a través de incentivos para la producción de películas y series.



La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que octubre fue el mejor en muchos años para el turismo, lo que se refleja en la llegada de turistas internacionales al registrar un incremento de 17 mil personas más. Y en cruceros el incremento es del 8.9% más, cuya derrama económica ha sido del 12%.



Informó que la llegada de turistas internacionales incrementó en 5.8%, al pasar de 36.3 millones a 38.4 millones; su derrama económica registró 28 mil 218 mdd, aumentando en 6.5%.



Explicó que la diferencia entre visitantes y turistas internacionales es que los primeros son aquellos que no pernoctan y los segundos son quienes pernoctan mínimo una noche.



En este mismo periodo, los pasajeros en vuelos regulares nacionales también incrementaron en 3.2%, respecto al 2024, al pasar de 50.81 millones a 52.43 millones; en el caso de vuelos regulares internacionales, de 47.34 millones a 47.98 millones, destacando el incremento en la llegada de turistas de Italia, Corea del Sur, Canadá, Argentina, China y Estados Unidos. Además, creció 181 por ciento el porcentaje de pasajeros internacionales del Tren Maya, ya que ha transportado a más de 75 mil personas de otros países.