La CDMX se transforma; será el mejor destino turístico urbano del mundo en 2026

El Gobierno capitalino hará de esta noble actividad un eje de transformación en beneficio de la ciudadanía.

Con los objetivos de convertir la capital del país en el mejor destino del mundo; garantizar al turismo como un derecho, e incrementar el número de viajeros que llegan a la Ciudad de México, el Gobierno capitalino catapulta a esta noble actividad como un eje de transformación en beneficio de la ciudadanía, afirmó la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero.



Al realizar un balance de actividades de 2025 en materia de promoción turística, Frausto Guerrero dijo que en 2026 el turismo habrá de convertirse en el eje de la transformación de la Ciudad de México, un cambio que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inició a fin de que esta ciudad sea más que la única en ser sede, por tercera vez en la historia, de un Campeonato Mundial de Futbol, en junio del próximo año.



La funcionaria del gobierno capitalino llamó a todos los involucrados en el sector turístico de la capital mexicana a concentrarse en diversificar la oferta turística de esta y les precisó que para esto, hay que conocerla.



Dijo al respecto que vamos bien en ese propósito y reveló que, a pocos días de que termine el año, se ha superado el promedio anual de turistas que se hospedan en hoteles, que era de 750 mil anuales, al registrar ahora más de un millón de turistas.



Remarcó que la capital del país habrá de convertirse en el mejor destino del mundo, sostuvo que la CDMX garantizará también al turismo como un derecho, y subrayó que el Gobierno capitalino hará de esta noble actividad un eje de transformación en beneficio de la ciudadanía.



El proceso iniciado en la actual administración permitirá que el Mundial futbolero sea parte de los atractivos turísticos que tendrá la capital del país el próximo año, en tanto que la actividad turística habrá de convertirse en un derecho para toda la población; descentralizará y diversificará su oferta de manera que sea el mejor destino turístico urbano del mundo y, al mismo tiempo, su atractivo será tal que incrementará el número de turistas que lleguen a visitarla.