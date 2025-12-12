Gaby Osorio presenta estrategia “La copa se queda en casa”

-Establecerá trabajo conjunto con la Unión de Ligas de Futbol para cumplir con los compromisos de cero alcohol y reforzar la supervisión en el uso de los espacios deportivos.

“La copa se queda en casa” es el nombre de la campaña presentada este día por la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, una estrategia que busca transformar los deportivos públicos en espacios seguros y comunitarios, libres de consumo de alcohol y orientados a la convivencia familiar.



Durante la presentación, Gaby Osorio explicó que esta medida responde a inquietudes expresadas de manera reiterada por la comunidad durante sus recorridos constantes.



Durante la presentación oficial realizada en el Campo Xóchitl, Osorio agradeció la presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Subdirección de Tránsito, la Guardia Nacional, la Policía Auxiliar, directores generales de la alcaldía y representantes de la Unión de Ligas de Futbol. Aprovechó para recordar que, recientemente, en este mismo deportivo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, recogió inquietudes vecinales sobre seguridad y consumo de alcohol en el entorno.



La estrategia se implementará a través de tres líneas de acción. La primera, seguridad y orden, que refuerza los operativos Rastrillo y Salvando Vidas e incorpora el dispositivo permanente Espacios Seguros, Alcohol Cero, orientado a detectar venta ilegal de bebidas, realizar decomisos, aplicar sanciones y, en caso necesario, clausurar establecimientos.



La segunda línea de acción de “La copa se queda en casa” corresponde a bienestar y espacios deportivos, con una inversión integral para el mantenimiento de instalaciones. En este contexto, la alcaldesa anunció que las ligas deportivas cumplirán con los compromisos de cero alcohol, con sanciones que pueden incluir suspensión, pérdida de puntos o expulsión definitiva de torneos y del uso de los deportivos.



Como parte de esta línea, se presentó el documento Acuerdos para erradicar el consumo de alcohol y correcto uso de los centros y módulos deportivos, integrado por 16 puntos que regulan la conducta de ligas, jugadores, entrenadores y visitantes.



La tercera línea de acción de “La copa se queda en casa”, comunicación y pedagogía urbana, incluye materiales informativos, señalética, activaciones en colonias y campañas educativas para sensibilizar sobre el impacto del consumo de alcohol en la convivencia.



El mensaje central será: “La copa de alcohol se queda en casa; la verdadera copa se gana en la cancha, en la comunidad y en la familia”. “Cuando cuidamos el espacio público, nos cuidamos entre todas y todos”, señaló la alcaldesa.