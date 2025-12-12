Delfina Gómez respalda acuerdos nacionales en materia de seguridad

Se fortalecen políticas públicas y la judicialización de los casos, señalando que la extorsión es el principal reto de seguridad en el país.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez asistió al Consejo Nacional de Seguridad Pública y a la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, encabezados por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional. Su participación reafirmó el respaldo del Estado de México a los 11 acuerdos para mejorar las políticas públicas en seguridad y hacer más eficiente la judicialización.

Entre las acciones estratégicas se encuentran el impulso a la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, el fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres, la consolidación de registros nacionales de información en seguridad pública y la certificación policial.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que erradicar la extorsión es uno de los mayores desafíos del país. Por ello se impulsa que este delito sea perseguido de oficio, con sanciones más severas y mayor promoción de la denuncia, especialmente para proteger a la población y evitar que jóvenes sean captados por grupos delictivos.

Destacó que los avances nacionales en seguridad han sido posibles gracias al trabajo coordinado entre dependencias federales, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y los gobiernos estatales y municipales.

