Instala alcaldía Cuauhtémoc consejo asesor de movilidad y seguridad vial

-El Consejo asesorará, evaluará y propondrá acciones para mejorar la movilidad, la seguridad vial y el uso del espacio público en la alcaldía.

El Gobierno encabezado por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega llevó a cabo la instalación y primera sesión del Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial de la Alcaldía Cuauhtémoc, un órgano que funcionará como espacio de consulta, asesoría y deliberación para el diseño, evaluación y seguimiento de las políticas en materia de movilidad, seguridad vial y uso del espacio público. Este Consejo también operará para atender demandas ciudadanas y fortalecer la coordinación con dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.



Integran este consejo directores generales, concejales y representantes de SEMOVI, del Colegio de Urbanistas de México, México Previene, Refleacciona con Responsabilidad, Carnaval Ciclista de Ciudad de México y BICIBUS, quienes expusieron los principales desafíos de movilidad en la demarcación.



Entre las preocupaciones recurrentes se mencionaron el incremento de siniestros relacionados con motociclistas, la desproporción de muertes viales de peatones y ciclistas, la falta de infraestructura peatonal y ciclista segura, la invasión del espacio público y de áreas peatonales, así como cruces y entornos escolares que siguen representando riesgos, especialmente para niñas y niños.



Durante la sesión se subrayó la necesidad de actuar con prontitud, considerando que la Cuauhtémoc es una de las zonas más transitadas de la ciudad.



Las y los participantes coincidieron en que este consejo debe convertirse en un espacio permanente de diálogo y toma de decisiones basadas en participación ciudadana y trabajo coordinado.



Recalcaron que la alcaldía debe avanzar hacia infraestructura más segura, cruces accesibles, mejor ordenamiento del espacio público, movilidad escolar protegida, fortalecimiento de la movilidad activa y una estrategia de visión cero que permita prevenir muertes viales.



Finalmente, se destacó que, pese a limitaciones presupuestales, la alcaldía ha logrado avances importantes en rehabilitación de banquetas, operaciones de seguridad vial, retiro de vehículos abandonados y mejoras en alumbrado público mediante el programa Brilla Cuauhtémoc.