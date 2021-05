Para Bill Gates es inútil compartir las patentes de vacuna contra COVID-19

Mientras defensores de la salud pública presionan a los gobiernos para que levanten temporalmente las patentes de la vacuna contra COVID-19, Bill Gates piensa que no sería una buena idea, respuesta que generó sorpresa, pues es una de las figuras que ha pugnado por la vacunación masiva para terminar con la pandemia.

Durante una entrevista con Sky News, el filántropo multimillonario mencionó que tomar esta decisión en torno a los derechos de propiedad intelectual no sería útil, pues en realidad no solventaría los problemas de suministro de la vacuna, además de que para aprobarlas deben pasar por procesos para comprobar su seguridad y efectividad.

“Lo que está frenando las cosas, en este caso, no es la propiedad intelectual”, dijo en la plática, donde también refirió que existe un número limitado de fábricas con la capacidad de elaborar los productos con el nivel de seguridad necesario.

“No existe una fábrica de vacunas inactiva con aprobación regulatoria que produzca vacunas mágicamente seguras. No, tienen que hacer pruebas de estas cosas y cada proceso de fabricación debe analizarse de manera muy cuidadosa”, explicó para el medio de comunicación.

En este sentido, Gates defendió la propiedad intelectual de las vacunas y resaltó que si ahora es posible trasladar la producción de los medicamentos de una fábrica en un país a otro, como sucedió con Jhonson & Jhonson, “es sólo gracias a nuestras subvenciones”.

Por otra parte, el cofundador de Microsoft destacó que no le parece sorprendente el hecho de que entre países más desarrollados, como Estados Unidos —donde ya se inoculó por lo menos una vez a más de la mitad de los adultos—, exista una brecha en el progreso de la vacunación en relación a otras zonas del mundo menos desarrolladas.

“El hecho de que ahora estamos vacunando a personas de 30 años en el Reino Unido y Estados Unidos, pero no tenemos a todas las personas de 60 años en Brasil y Sudáfrica vacunadas es injusto. Sin embargo, dentro de tres o cuatro meses, la asignación de vacunas llegará a todos los países que tienen una epidemia muy grave”, comentó.

Tras sus declaraciones, Gates fue duramente criticado. Incluso el economista ganador del Premio Nobel, Joseph Stiglitz, y la directora del Public Citizen’s Global Trade Watch, Lori Wallach, dijeron que preservar las barreras de propiedad intelectual “es moralmente incorrecto y tonto”.

Dentro de las discusiones en torno a la pandemia de COVID-19, la voz de Bill Gates ha sido muy relevante, pues ha aportado con millones de dólares para contrarrestar la crisis sanitaria a través de Bill and Melinda Gates Foundation. No obstante, también debido a que desde hace varios años había predicho que una pandemia mataría a más gente que una guerra y no estaríamos preparados para ello.

Entre otras de los comentarios que Gates ha realizado en torno a la pandemia se encuentra la esperanza de que los niveles de infección por coronavirus se reduzcan a “cifras muy pequeñas” a finales del 2022, a medida que los países desarrollados comiencen a tener tal exceso de vacunas que serán capaces de compartirlas con naciones más pobres.