Inicia la semana con fuertes fríos, vientos y lluvias

-El sistema frontal se desplazará sobre el noreste del país y la vertiente del Golfo de México, interactuando con un canal de baja presión.

El inicio de la semana estará marcado por los efectos del frente frío número 21 y su masa de aire polar, que provocarán lluvias intensas, evento de “Norte”, oleaje elevado y un marcado descenso de temperaturas en amplias regiones del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)



Desde el domingo y durante el lunes, el sistema frontal se desplazará sobre el noreste del país y la vertiente del Golfo de México, interactuando con un canal de baja presión, lo que favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste, con precipitaciones puntuales intensas en Tamaulipas, Veracruz y Chiapas.



Además, la masa de aire polar asociada al frente ocasionará un descenso significativo de las temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, así como bancos de niebla en zonas montañosas y del altiplano.



El SMN advirtió que se presentará un evento de Norte con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, mientras que en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan rachas de menor intensidad, pero con oleaje elevado, principalmente en el Golfo de México y el sureste del país



Estas condiciones podrían generar afectaciones a la navegación marítima, así como caída de árboles, anuncios publicitarios y estructuras ligeras.



Durante las madrugadas se prevé ambiente frío a muy frío, con heladas en zonas serranas del norte y centro del país, mientras que las temperaturas diurnas se mantendrán contrastantes, con valores elevados en estados del Pacífico y el sur.



El SMN alertó que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, incremento en niveles de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas