Metepec enciende monumental nacimiento en el Calvario

Las autoridades dieron inicio a la temporada navideña con el tradicional encendido del nacimiento en las escalinatas del Calvario.



En esta ocasión, el nacimiento fue elaborado principalmente con cartonería y barro, y tal cual se ha hecho año con año, se destaca por sus piezas de tamaño.



En medio de un ambiente totalmente familiar, la presidenta del DIF Metepec, Iraí Albarrán Segura, fue la encargada de inaugurar la temporada navideña, acompañada del presidente municipal, Fernando Flores Fernández, además de integrantes del cabildo.



Durante la ceremonia, se señaló que este año el nacimiento cuenta con un tapete de 41 metros, además de una cueva de cartonería de 3.50 metros de alto por 4.10 metros de fondo; de fondo, colocadas 53 piezas de barro representando pastores de tamaño real, borregos, gallos, patos y peces, entre otros.



Mientras que el misterio es completamente de barro en tamaño real, donde las figuras representativas de José, María, el niño Dios, el Ángel, una mula y un buey, también están colocadas tres piezas en tamaño real de fibra de vidrio representando al elefante, caballo y camello.



En el nacimiento también colocaron ocho módulos de madera: uno de artesano, una panadería, corrales de borregos y de burros, un gallero, un pozo, un frutero y una cascada con una fuente de 8.50 metros.