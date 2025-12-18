Nombran a Esthela Damián como nueva Consejera Jurídica de la Presidencia

Tras darse a conocer el nombramiento, la funcionaria agradeció la confianza de la mandataria federal.

Fue designada Esthela Damián Peralta como nueva Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, informó el gobierno de México a través de sus redes sociales.



El anuncio se da luego de que Ernestina Godoy, fuera designada por la Cámara de Senadores como fiscal general de la República, en sustitución de Alejandro Gertz Manero, quien solicitó su renuncia para poder ocupar una embajada.



Tras darse a conocer el nombramiento, la funcionaria agradeció la confianza de la mandataria federal a través de un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social X.



“La asumo con responsabilidad, trabajo diario y lealtad al proyecto de transformación que puso en el centro a las personas. Trabajar, cumplir la ley y servir al pueblo, como nos ha enseñado la primera mujer Presidenta”, dijo Damián Peralta.



De acuerdo con la información oficial, Esthela Damián es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y maestra en Educación, con una sólida formación jurídica que ha guiado su desempeño tanto en el servicio público como en el ámbito legislativo.



El Gobierno federal destacó que la nueva funcionaria federal, durante su trayectoria profesional, se ha caracterizado por un enfoque integral del derecho, con especialización práctica en Derecho Parlamentario, Fiscal, Administrativo, Derechos Humanos y Derecho Electoral, así como en la protección de los derechos de niñas, niños y juventudes, áreas en las que ha desarrollado una carrera reconocida por su consistencia técnica e institucional.



Damián Peralta se desempeñó como secretaria particular de la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y durante cuatro años fue directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México, además de secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Desde esos cargos impulsó políticas públicas enfocadas en la protección integral de derechos y el fortalecimiento institucional.