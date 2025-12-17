Recibe Ricardo Moreno y servidores públicos certificaciones para atender violencias de género

-Fueron más de 200 trabajadores los capacitados, recibiendo el alcalde certificación en estándares EC0539 y EC1542.

Toluca avanza con acciones para garantizar la protección, el acompañamiento y acceso a la justicia, así como una atención de calidad y calidez para todas las víctimas de violencia, pues cerca de 80 servidores públicos de primer contacto, encabezados por el Presidente Municipal, Ricardo Moreno, recibieron certificaciones en tres competencias y más de 140 recibieron talleres y cursos teórico-prácticos en temas como acoso sexual, violencia de género y estrategias de búsqueda de personas.



Como parte de los 16 Días de Activismo, el alcalde recibió su reconocimiento y entregó a trabajadores de la Policía de Género, Célula de Búsqueda, Prevención Comunitaria, Defensoría de Derechos Humanos, el Instituto Municipal de la Mujer, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento sus documentos que acreditan tres certificaciones en la competencia EC0539 Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género; EC1542 Búsqueda de personas desaparecidas / no localizadas, y EC1172 Acompañamiento inicial para la atención de víctimas.



Así como de su participación en talleres que fortalecen sus conocimientos y habilidades para actuar con profesionalismo, empatía y eficiencia, lo que fortalece la atención asegurando que puedan recibir, orientar y acompañar de manera adecuada a las víctimas de violencia, así como dar seguimiento y, con ello, enfrentar uno de los desafíos más graves e inaplazables que tenemos como sociedad.



El alcalde aseguró que este logro no es un objetivo burocrático, sino una urgencia de que las personas servidoras públicas estén dotadas de herramientas para atender a personas vulnerables, desprotegidas y violentadas, lo cual se suma a las estrategias de recuperación y ocupación de los espacios públicos, que reitera a la población, principalmente a las mujeres, que no están solas.



Reiteró su compromiso de lograr que la Policía Municipal de Toluca sea una de las mejor preparadas para la atención de las violencias de género y las desapariciones, de lo cual se han tenido grandes resultados en estos primeros 11 meses de gobierno; aunado a ello, explicó que él también se capacitó porque, como parte de su visión de gobierno cercano, sale a las calles, y personas violentadas se le acercan, por lo que era necesario saber para darles la atención adecuada.



La titular del Instituto Municipal de la mujer de Toluca, Celfa Vázquez, dijo que quienes se capacitaron han fortalecido sus competencias para actuar con profesionalismo, empatía y eficiencia, asegurando que puedan recibir, orientar y acompañar de manera adecuada a las víctimas; de igual forma, destacó la voluntad del primer edil para certificarse, ya que envía un mensaje poderoso de que la responsabilidad institucional comienza desde el más alto nivel, y del compromiso con los Derechos Humanos, en una tarea compartida que se demuestra en congruencia con los avances en la materia.



El encargado del despacho de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, Oscar Antonio Rodríguez, reconoció las acciones emprendidas por el Gobierno municipal de Toluca para prevenir, atender y erradicar la violencia de género a través del mejoramiento de la infraestructura urbana y la profesionalización de los policías y primeros respondientes, quienes turno a turno llevan a cabo esa tarea convirtiendo a la capital mexiquense en un ejemplo para otros ayuntamientos.