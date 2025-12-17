INFLACIÓN QUE NO CEDE Y CRECIMIENTO QUE NO AVANZA

Por: Enrique Campos Suárez

La economía crece poco y la inflación no cede. Ese es el resumen de este 2025 con la última revisión del año de los pronósticos de los expertos que mensualmente consulta el Banco de México.



El año ya terminó; la más reciente encuesta sirve para comparar la evolución de sus pronósticos en el año.



En diciembre del 2024, estos expertos esperaban un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este 2025 de 1.12%, en la encuesta publicada ayer, han corregido su expectativa hasta considerar que este año terminará con apenas una expansión de 0.39 por ciento.



Llama la atención que estos especialistas fueron crédulos con respecto a los efectos de la política monetaria y hace un año calculaban una inflación subyacente para el cierre del 2025 de 3.72%, pero un año después, cuando solo falta una quincena para conocer el resultado final, estiman que esa inflación central registrará 4.24%, lo que a todas luces es un fracaso en el combate inflacionario.



Y de la mano esta encuesta mensual entre una cuarentena de grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, hay un apartado donde señalan cuáles son a su parecer los tres factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad económica en México.



Ha sido la mayoría la que, por muchos meses, incluso años, ha señalado que los problemas de gobernanza son el gran lastre para la actividad económica mexicana.



Solo en mayo, cuando pendían sobre la actividad del comercio exterior las peores amenazas arancelarias de Donald Trump, habían dominado esas condiciones externas como el principal peligro.



Pero, en general, desde la perspectiva de estos expertos, son esos factores adjudicables al gobierno los que frenan el desarrollo de México: problemas de inseguridad pública, falta de Estado de derecho, incertidumbre política interna, corrupción e impunidad.



Esas son fallas de las políticas públicas, pero no hay costo político entre amplios sectores sociales y eso entorpece la rendición de cuentas, lo que alimenta el círculo vicioso de las actuales políticas del bienestar del pan y circo.



Las estimaciones de este 2025 ya son un recuento más que una previsión. Pero los datos que hay para el 2026, y los que empiezan a publicarse para el 2027, lo que muestran es que no cambiará mucho la suerte económica mexicana: bajo crecimiento y alta inflación.



Para el 2026, el estimado de estos analistas es una expansión del PIB de 1.15%, con toda la incertidumbre comercial en Norteamérica. Para el 2027, con la misma base para adivinar, el pronóstico en su mediana es una expansión de 1.85 por ciento. Muy por debajo de lo que solía ser el potencial de crecimiento de la economía bajo otros regímenes políticos.



La inflación subyacente, mejor indicador inflacionario, tiene estimados para el 2026 de 3.90% y de 3.75% a finales del 2027. Ambas estimaciones alejadas de la meta de 3.0 por ciento.



El panorama económico para México es de inercia y frustración. La corrección de expectativas para este 2025 confirma el doble golpe de bajo crecimiento y alta inflación, que será una realidad, según los propios analistas, que persistirá, por lo menos, hasta el 2027.