Delfina Gómez participó en jornada “Limpiemos Nuestro Edoméx” en Toluca

-Participaron 150 trabajadores de gobierno que retiraron más de una tonelada de basura de las calles aledañas a la sede del poder Ejecutivo, el Parque de la Ciencia Fundadores, el Planetario y el Jardín Botánico Cosmovitral.

La gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, arrancó una nueva jornada de la campaña “Limpiemos Nuestro Edoméx”, llevada a cabo en el centro de la capital mexiquense, donde participaron 150 personas servidoras públicas; el recorrido incluyó Palacio de Gobierno, el Parque de la Ciencia Fundadores, el Planetario y el Jardín Botánico Cosmovitral.



En punto de las 08:00 horas, la Gobernadora dio inicio a los trabajos de limpieza, antes de incorporarse a la reunión de la Mesa de Paz, para luego realizar un recorrido por la zona y constatar las diversas tareas realizadas, en las que se logró recolectar poco más de una tonelada de basura.



En la jornada participó personal de la Oficialía Mayor, Secretaría de Cultura y Turismo, Vocería, Ayudantía, Giras y Logística, Relaciones Públicas, Seguridad Intramuros, Atención Ciudadana y Eventos Especiales, así como trabajadores de la Junta de Caminos del Estado de México, mientras que el Ayuntamiento de Toluca apoyó con una unidad para depositar los residuos.



La mandataria mexiquense reconoció la unión, esfuerzo y disposición de las y los servidores públicos participantes en esta faena, quienes también han ayudado en otras jornadas con el mismo fin: prevenir inundaciones y rescatar los espacios naturales o públicos del Estado de México.



Equipados con herramientas como palas, bieldos, rastrillos y carretillas, así como es escobas, costales y un camión de volteo, los participantes realizaron barrido de calles, deshierbe en jardineras, limpieza de alcantarillas, al tiempo que personal de la Junta de Caminos realizó bacheo y balizado de guarniciones en calles como Lerdo, Pedro Ascencio e Ignacio Rayón.



Cabe mencionar que la campaña “Limpiemos Nuestro Edoméx” es una iniciativa encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que inició en septiembre de 2024 y hasta octubre de 2025 permitió retirar mil 823 toneladas de basura y 15 mil llantas de calles, drenajes, espacios públicos y cuerpos de agua.



La jornada anterior se llevó a cabo el 25 de octubre de 2025 en el Lago San Antonio, municipio de San Antonio La Isla, donde participaron más de 500 personas, incluidos integrantes del Ejército Mexicano, jóvenes del servicio militar y servidores públicos estatales y municipales; se retiraron tres



Acompañaron a la gobernadora Joel González Toral, encargado del despacho de la Junta de Caminos del Estado de México, y Gustavo Anaya Maya, director general de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Toluca.