Toma protesta titular de SeMujeres Edoméx como nueva integrante de Sipinna Nacional

Con la encomienda de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, de proteger los derechos humanos de las infancias, María Esther Rodríguez Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, tomó protesta como integrante del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).



En la Primera Sesión Ordinaria 2025 encabezada por Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación y Presidenta Suplente del Sipinna, y Lorena Villavicencio, Secretaria Ejecutiva del Sipinna, se destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para asegurar entornos seguros, inclusivos y con igualdad de oportunidades para la niñez y adolescencia del país.