México tercer país de Latinoamérica con mayor uso de redes sociales

-Con un 80.3% confirma un ecosistema sólido y en crecimiento.

América Latina vive una expansión acelerada en el uso de redes sociales. Hoy, 86% de la población digital de la región está conectada a estas plataformas, muy por encima del promedio mundial de 72%, según el estudio The State of Social Media LATAM 2025 de Comscore.



Este crecimiento redefine la manera en que los ciudadanos se informan, se entretienen y se relacionan con marcas y contenidos. Las redes sociales se han convertido en el centro de la vida digital: espacios de conversación pública, escaparates comerciales y motores de tendencias culturales.



En este panorama, México ocupa el tercer lugar en Latinoamérica, con un 80.3% de penetración. Aunque está ligeramente por debajo del promedio regional, el país muestra un ecosistema sólido y en expansión. El fenómeno se explica por el aumento del acceso móvil y la conectividad: entre 2015 y 2024, el número de usuarios de redes sociales creció más del 100%, pasando de 43.9 a 90.7 millones.



El celular es el dispositivo dominante: 98.6 millones de mexicanos lo utilizan, y casi todos son smartphones. Esto explica por qué la comunicación (93%) y el acceso a redes sociales (90.4%) son los principales motivos para conectarse a internet.



En México, Facebook sigue liderando con el 28% de las interacciones, mientras que TikTok e Instagram crecen con fuerza gracias al auge del video. YouTube también destaca: alcanza al 74% de la población digital y cada vez más se consume en pantallas conectadas, lo que acerca la experiencia a la televisión tradicional.



El papel de los influencers es otro factor clave. En abril de 2025, sus cuentas generaron más de un tercio de las interacciones globales. En México, nombres como Farid Dieck, Poncho De Nigris y Santa Fe Klan encabezaron el ranking en TikTok.



La inteligencia artificial también empieza a transformar la gestión de redes sociales: el 96% de los profesionales de marketing digital ya la utiliza para crear y adaptar contenido, aunque persisten dudas sobre su impacto en la calidad.