Mercado Emprendedor UAEMéx Navideño impulsa talento emprendedor de universitarias y universitarios

-En el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”, la institución presenta 32 emprendimientos de universitarias y universitarios de distintos espacios académicos de la institución.

Con el propósito de impulsar, validar y fortalecer los proyectos emprendedores de la comunidad universitaria, la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Dirección de Desarrollo Empresarial, inauguró la tercera edición del Mercado Emprendedor UAEMéx Navideño 2025, en el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”, donde se exhiben 32 emprendimientos desarrollados por universitarias y universitarios de distintos espacios académicos de la institución.

En representación de la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, la titular de la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortiz Reynoso, destacó que esta tercera edición consolida un mecanismo institucional para impulsar los proyectos de la comunidad universitaria, al brindarles acompañamiento especializado mediante la Red de Unidades de Emprendimiento y la Red de Incubadoras de Empresas de la institución, lo que permite desarrollar ideas de negocio de manera formal y sostenible.

“El Mercado Emprendedor forma parte fundamental del modelo institucional de impulso al emprendimiento y representa una oportunidad real para que los proyectos cobren vida fuera del aula. En esta experiencia, las y los participantes demuestran su capacidad de transformar una idea en una propuesta de valor tangible”, subrayó.

Ante la directora de la Facultad de Ciencias de la Conducta, Gabriela Hernández Vergara, y la encargada del despacho de la Dirección de la Facultad de Turismo y Gastronomía, Arlen Sánchez Valdés, la directora de Desarrollo Empresarial, Norma Adriana Silva de la Llave, señaló que el Mercado Emprendedor es un espacio que refleja los valores de la Transformación Universitaria, al promover una universidad cercana, que escucha y acompaña a sus emprendedores, y que genera oportunidades para aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas.

Como parte de las actividades inaugurales, se llevó a cabo la premiación del 23° Concurso del Universitario Emprendedor UAEMéx, en la categoría Proyectos en Operación. El primer lugar fue entregado a Aldo Ricardo Ortega Bastida, de la Facultad de Ciencias de la Conducta, por el proyecto Koena, un centro de atención psicológica; el segundo lugar correspondió a Mónica Patricia Marín Pérez y Juan Roberto Anzaldo García, de la Facultad de Turismo y Gastronomía, por Grupo Gumar & Dima, que a través de la marca Denxi, ofrece aguas frescas elaboradas artesanalmente, y el tercer lugar fue para Cindy Esmeralda Frías Hinojosa, también de la Facultad de Turismo y Gastronomía, por su Agencia de Viajes AstroSol, que ofrece una amplia gama de servicios turísticos nacionales e internacionales.

De esta manera, la Universidad Autónoma del Estado de México reafirma su compromiso de acompañar al talento universitario en la construcción de empresas formales, y reconoce la disciplina, creatividad e innovación de su comunidad emprendedora.

Reciente:

Más de , :

Destacadas:

“MÉXICO NO ENTREGARÁ A EUA AGUA QUE NO TIENE, NI SE AFECTARÁ A MEXICANOS”: SHEINBAUM

16 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Aseguró que con la entrega pactada no se afectarán los recursos hídricos ni el consumo humano o la actividad agrícola nacional. Aseguró …

Avanza peso mexicano frente al dólar en penúltima semana del año

16 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

La moneda se cotizó en 17.9871 unidades, con una apreciación de un 0.10% frente a los 18.0050 pesos del precio de referencia …

“El objetivo del paquete arancelario es aumentar empleos, no perderlos”: Ebrard

16 diciembre, 2025
Destacado, Nacional

Explicó que se tiene un desbalance comercial con Asia, ya que México importa 10 veces más de lo que exporta a dicha …

Clara Brugada lanza estrategia integral para combatir la extorsión en CMDX

16 diciembre, 2025
CDMX, Destacado

-La Jefa de Gobierno recordó que la Ciudad de México fue pionera en agravar el delito de extorsión, al equiparar penas entre …

Estrategia de seguridad en Edoméx ha reducido el robo de vehículos y los homicidios dolosos: DGA

16 diciembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-En 265 días de la puesta en marcha del Mando Unificado Oriente, se redujo 22% el homicidio doloso. El trabajo coordinado del …

Entregan al AIT certificación de aeródromo por garantizar vuelos seguros

16 diciembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Fue la Agencia Federal de Aviación Civil la encargada de entregar la certificación. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, …

GEM reafirma políticas del Pacto por la Primera Infancia

16 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-Autoridades buscan garantizar los entornos seguros, inclusivos y libres de violencia. El Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños …

Inaugura Manuel Vilchis la calle del Escobal en Santa María del Monte

16 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

Recordó que para el ayuntamiento de Zinacantepec, lo más importante es la seguridad y la calidad de vida de las familias. El …

Bibliotecas de Toluca ofrecen actividades mediante el programa “Aventuras en Diciembre”

16 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-Ofrecen actividades en 24 espacios públicos en la capital mexiquense. Este mes, la magia de la época navideña llega a las Bibliotecas …

Entrega Iraí Albarrán apoyos CASAFF en colonias de Metepec

16 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

Recordaron que el programa CASAFF fue creado hace tres años, pero en esta nueva fase se contempló un aumento significativo en el …

Detienen al hijo de Rob Reiner, acusado de asesinar al cineasta y su esposa

16 diciembre, 2025
Destacado, Espectáculos

-Autoridades localizaron los cuerpos del matrimonio, después de que su hija los encontrara. Nick Reiner, hijo del reconocido cineasta Rob Reiner y …

SE DETUVIERON A 68 PERSONAS DEDICADAS AL ROBO DE TRANSPORTE EN EDOMÉX: GARCÍA HARFUCH

15 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Durante las investigaciones se lograron identificar 8 organizaciones criminales dedicadas al robo de camiones de carga. El secretario de Seguridad y Protección …

Inicia la semana con fuertes fríos, vientos y lluvias

15 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-El sistema frontal se desplazará sobre el noreste del país y la vertiente del Golfo de México, interactuando con un canal de …

Inaugura Claudia Sheinbaum Centro LIBRE para mujeres en Ciudad Juárez

15 diciembre, 2025
Destacado, Nacional

-Es el segundo Centro LIBRE en Ciudad Juárez de los 17 que hay en Chihuahua. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, …

Encabeza Clara Brugada entrega de vales Mercomuna

15 diciembre, 2025
CDMX, Destacado

-Los vales funcionan como moneda local y pueden canjearse en 30 mil comercios registrados La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó …

¡Bicampeón! Toluca vence a Tigres en dramática tanda de penales

15 diciembre, 2025
Deportes, Destacado, Edomex, Portada

Los Diablos consiguieron su título número 12 tras un dramático duelo que se definió en la tanda de penaltis El Deportivo Toluca …

Micah Parson se lesiona en el juego ante Denver Broncos

15 diciembre, 2025
Deportes, Destacado, Portada

-El pass rusher de Green Bay terminó en el suelo cuando intentó capturar a Bo Nix Las lesiones son el pan de …

Delfina Gómez entrega enseres a familias afectadas por lluvias atípicas en La Paz y Nezahualcóyotl

15 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-La Mandataria mexiquense entregó 5 mil 100 kits que incluyen dos colchones, una base matrimonial, estufa, refrigerador y licuadora. Como parte de …

UAEMéx lidera nuevo Consejo Consultivo de Cambio Climático

15 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-La rectora de la Autónoma mexiquense y presidenta del Consejo Consultivo de Cambio Climático, Martha Patricia Zarza Delgado, tomó protesta a las …

Celebra San Mateo Atenco Día de las y los Policías

15 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

Se destacó el valor del trabajo en equipo que se realiza con los demás niveles de gobierno. El gobierno de San Mateo …

Recibe Mexicaltzingo mesa para prevenir inundaciones y contingencias 2025

15 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

La reunión fue encabezada por la presidenta municipal, Saray Benítez Espinoza. Se convirtió Mexicaltzingo en la sede de la Décima Reunión de …

Cristiano Ronaldo podría aparecer en Rápido y Furioso XI

15 diciembre, 2025
Destacado, Espectáculos

Vin Diesel aseguró tener un papel escrito para el astro portugués. Sorprende este fin de año la inesperada noticia que une al …

SHEINBAUM ENCABEZA CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

12 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Se aprobaron 11 acuerdos, entre los que destaca la homologación de la Ley General contra la Extorsión a nivel estatal para combatir …

Mexicanos celebran el 494 aniversario de la Virgen de Guadalupe

12 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que arribaron a la Basílica de Guadalupe 8.5 millones de peregrinos para celebrar a …

Recaudará México 70 mil mdd con aranceles a países asiáticos: Ebrard

12 diciembre, 2025
Destacado, Nacional

-Durante 2025, Indonesia y Vietnam exportaron 3 mil mdd cada uno a México, indicó el secretario de Economía. El secretario de Economía, …

Anuncia Mara Lezama mejoras en el IMSS en Chetumal

12 diciembre, 2025
Destacado, Nacional

-Como resultado de sus gestiones en CDMX, reafirma su compromiso por la salud de las personas con nuevos proyectos que contemplan mejores …

Clara Brugada celebra reconocimiento de la Pasión de Cristo en Iztapalapa por la UNESCO

12 diciembre, 2025
CDMX, Destacado

-La Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa cuenta con 182 años de tradición e historia y es reconocida como Patrimonio …

Instala alcaldía Cuauhtémoc consejo asesor de movilidad y seguridad vial

12 diciembre, 2025
CDMX, Destacado

-El Consejo asesorará, evaluará y propondrá acciones para mejorar la movilidad, la seguridad vial y el uso del espacio público en la …

Delfina Gómez respalda acuerdos nacionales en materia de seguridad

12 diciembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Se fortalecen políticas públicas y la judicialización de los casos, señalando que la extorsión es el principal reto de seguridad en el …

“Ser alcalde en Edoméx implica una enorme responsabilidad”: Horacio Duarte

12 diciembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Exhortó a los alcaldes a dar atención prioritaria a las principales problemáticas de la población por muy crudas o difíciles que parezcan. …

Recibe GEM distintivo por uso correcto de los recursos públicos en jornada electoral

12 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-El reconocimiento fue otorgado por el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios a la Secretaría de Contraloría. El Gobierno del …

Participa Evangelina Sales, de la UAEMéx, en Semana Anticorrupción de la Secretaría de la Contraloría

12 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-En la Escuela Judicial del Estado de México impartió la conferencia “El acceso a la información como medio de lucha contra la …

Se pone en marcha en San Mateo Atenco el Operativo Decembrino de Seguridad 2025

12 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

Ana Muñiz Neyra destacó que el operativo se ejecuta con un enfoque de prevención y colaboración ciudadana. Con el propósito de garantizar …

Finaliza Isaac Montoya entrega de pintura e impermeabilizante a 52 escuelas de Naucalpan

12 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

Señaló que esta iniciativa tiene el propósito de mejorar la infraestructura escolar y asegurar entornos de aprendizaje más seguros y dignos. El …

Se impulsa en Zinacantepec diálogo académico por el Día Mundial de los Derechos Humanos

12 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

Durante el encuentro se buscó fortalecer la reflexión pública y la cultura del respeto a la dignidad en el municipio. Realizó el …

Tigres rasguñan el título; aventajan a los Diablos en la Sultana

12 diciembre, 2025
Deportes, Destacado

Los universitarios hicieron valer su localía y ahora viajarán a Toluca con una ventaja mínima. Los equipos Tigres y Toluca protagonizaron una …

Regresan Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson a sus papeles en nueva cinta de “Los Juegos del Hambre”

12 diciembre, 2025
Destacado, Espectáculos

La noticia fue confirmada por Variety y The Hollywood Reporter. Por fin fue confirmada la noticia para los fanáticos de “Los Juegos …

EBRARD COORDINARÁ POSICIONES SOBRE EL T-MEC CON EMPRESAS GLOBALES

11 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

En el encuentro se delineó una agenda conjunta para reforzar inversiones y consolidar el Plan México durante los primeros meses del 2026 …

Rinde Hugo Aguilar su Primer Informe al frente de la SCJN

11 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Destacó los avances en transparencia, profesionalización y resolución de asuntos de alto impacto. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia …

Con el Plan Michoacán se realizan múltiples acciones en educación, salud, infraestructura

11 diciembre, 2025
Destacado, Nacional

-“Le damos seguimiento a los compromisos que hicimos con la población y además hacemos encuestas que nos dicen el sentimiento de la …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.