GEM reafirma políticas del Pacto por la Primera Infancia

El Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México reafirmó el compromiso del Gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez con el Pacto por la Primera Infancia, una iniciativa que reúne a instituciones públicas, sociedad civil y organismos especializados para asegurar que cada niña y niño cuente con atención prioritaria, acceso a servicios esenciales, protección de sus derechos y oportunidades de desarrollo pleno.



Este pacto impulsa acciones coordinadas y medibles para garantizar entornos seguros, inclusivos y libres de violencia, con lo que se fortalece la corresponsabilidad social en favor de la niñez.



Dichos objetivos se refrendaron en la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión para la Primera Infancia, integrada por representantes de diversas dependencias del Gobierno del Estado de México, de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de instancias federales con representación estatal y organismos autónomos.



Entre los temas centrales destacó la presentación de la campaña del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PROEPINNA) 2025–2029 y del Programa Especial para fomentar la visualización de la primera infancia, a través de políticas públicas integrales por el bienestar de este sector, en concordancia con las medidas y programas nacionales.



Además, se compartieron avances, diagnósticos, metas y recomendaciones para fortalecer la oferta programática dirigida a niñas, niños y adolescentes en la entidad.



La reunión fue encabezada por Nelly Deydré Guzmán Escobar, en representación de María Fernanda Serrato López, titular de la Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades y enlace de la Secretaría de Salud, y Tania Montcerrat Granados Cervantes, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México (Sipinna Edomex).



También participaron representantes de las instancias integrantes de la Comisión: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Consejería Jurídica; Secretaría de Finanzas; Secretaría de Seguridad; Secretaría de Bienestar; DIFEM, y la Comisión para la Atención de Grupos Vulnerables de la Legislatura local; además de Fiscalía, Codhem, Igecem e ISSEMYM.