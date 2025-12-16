Invita CDMX a participar en el último Paseo Nocturno del año

El recorrido estará conformado por 22 kilómetros de ciclovía recreativa.

Para celebrar la magia de la temporada decembrina y promover la movilidad sustentable, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) invita a ciclistas, patinadores y peatones a disfrutar del último Paseo Nocturno “Muévete en Bici” de 2025, que se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre, de 19:00 a 23:00 horas.



El recorrido estará conformado por 22 kilómetros de ciclovía recreativa, que inicia en Fuente de Petróleos para después incorporarse a Paseo de la Reforma hasta llegar a las avenidas Juárez, 5 de Febrero y José María Izazaga en el Centro Histórico de la Ciudad de México.



A lo largo del trayecto, las y los participantes podrán disfrutar el ambiente festivo mientras pedalean junto a algunos de los puntos más emblemáticos de nuestra capital como la Glorieta de la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia, la Torre del Caballito, la Glorieta de las Mujeres que Lucha, el Palacio de Bellas Artes y el Zócalo Capitalino.



Como parte de las actividades especiales, personal de SEMOVI instalará una Biciescuela en la Glorieta de la Diana Cazadora, donde personas mayores de 3 años podrán aprender a andar en bicicleta, conocer las principales señales ciclistas y reforzar habilidades para el día a día.



Además, para quienes no cuenten con bicicleta propia, el Instituto de la Juventud (INJUVE), ofrecerá préstamo gratuito de bicicletas y charlas de mecánica básica en la Glorieta del Ahuehuete, en un horario de 19:00 a 22:00 horas.



Con el propósito de promover estilos de vida saludables, en la Columna del Ángel de la Independencia, personal de los Servicios de Salud Pública de la Secretaría de Salud (SEDESA) amenizará la noche con una sesión especial de Baile Fitness con temática navideña, perfecta para contagiarse con esta festividad.



El Paseo Nocturno también contará, a lo largo de la ruta, con la presencia de grupos musicales; servicios médicos; apoyo mecánico y sanitarios habilitados para comodidad de las y los asistentes.



Finalmente, para facilitar los traslados, la Red de Movilidad Integrada (MI) a través del Metro, Metrobús y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) mediante el Trolebús permitirá el ingreso de bicicletas en sus instalaciones y unidades a partir de las 17:00 horas y hasta el cierre del servicio.