Entrega Iraí Albarrán apoyos CASAFF en colonias de Metepec

Continúa el Ayuntamiento de Metepec, encabezado por el presidente municipal Fernando Flores Fernández, haciendo entrega de las Canastas Sociales Alimentarias Familias Felices (CASAFF); en esta ocasión fueron las colonias de U.H. Tollocan II, Colonia Agrícola Francisco I. Madero y San Jerónimo Chicahualco y Rancho San Lucas donde los vecinos recibieron los apoyos.



La entrega estuvo encabezada por Iraí Albarrán, presidenta del DIF Metepec, quien fue la encargada de entregar los apoyos alimentarios.



Durante la entrega, las autoridades recordaron que el programa CASAFF fue creado hace tres años, pero en esta nueva fase se contempló un aumento significativo en el número de beneficiarios.



CASAFF ha sido considerado un programa de alto impacto social, ya que no solo cubre una necesidad alimentaria, sino que también contribuye a mejorar la salud pública del municipio.



Con este tipo de acciones, el gobierno de Metepec reafirma su compromiso con una gestión cercana, efectiva y con visión de futuro, que responde de manera directa a las demandas de la ciudadanía.