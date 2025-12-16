Autoridades de San Mateo Atenco acuden y coordinan atención tras accidente aéreo

Tanto autoridades municipales, estatales como federales llevaron a cabo en el lugar acciones de resguardo de la población y atención del siniestro.

Las autoridades de San Mateo Atenco, encabezadas por la presidenta municipal Ana Muñiz Neyra, acudieron de manera inmediata al lugar donde se registró la caída de una aeronave en la zona industrial del municipio.



El reporte del accidente se dio mediante una llamada al 911, lo que permitió que autoridades de San Mateo Atenco, Lerma, Toluca y Metepec se coordinaran para atender la emergencia.



Autoridades de San Mateo Atenco señalaron que no se tiene confirmado el número de personas que viajaban a bordo de la nave accidentada y se deberá esperar el peritaje completo, pero se habla de la muerte de seis pasajeros.



La presidenta municipal destacó que el impacto ocurrió en un conjunto de tres naves industriales, una de ellas utilizada para el resguardo de llantas, otra para materiales y una más para tráileres.



Subrayó que, afortunadamente, no había personal laborando, ya que ese día se encontraba en descanso el personal, lo que evitó víctimas adicionales.



“Lo más importante es salvaguardar la integridad de las personas. No permitiremos el regreso a los domicilios hasta que los expertos confirmen que no existe ningún riesgo”, afirmó, al tiempo que informó que ya se brinda alimento, atención médica y apoyo psicológico a quienes presentaron crisis nerviosas, sin que se reporten personas intoxicadas por el humo.



Autoridades hicieron un llamado a la población para mantenerse alejados del área siniestrada, y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del gobierno municipal, reiterando que los tres niveles de gobierno permanecen en el sitio atendiendo la emergencia.