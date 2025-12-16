Avanza peso mexicano frente al dólar en penúltima semana del año

La moneda se cotizó en 17.9871 unidades, con una apreciación de un 0.10% frente a los 18.0050 pesos del precio de referencia del viernes.

El peso mexicano avanzaba a niveles no vistos desde julio del año pasado ante un debilitamiento generalizado del dólar; los inversores aguardan la publicación de cifras clave del mercado laboral y la inflación en Estados Unidos esta semana.



La moneda nacional cotizaba en 17.9871 unidades, con una apreciación de un 0.10% frente a los 18.0050 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes, apuntando a su quinta jornada de ganancias, y analistas creen que aún tiene espacio para seguir avanzando.



A nivel local, la semana estará marcada por los anuncios de política monetaria de varios bancos centrales, entre ellos el Banco de México, del cual se espera ampliamente un nuevo recorte a la tasa clave de interés en su decisión prevista para el jueves.



Por lo pronto, se espera que más tarde en el día la entidad monetaria divulgue su encuesta de expectativas entre especialistas del sector privado. El mercado estará atento a la actualización de sus proyecciones para el PIB, la inflación, el tipo de cambio y la trayectoria de las tasas.