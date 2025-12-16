Entregan al AIT certificación de aeródromo por garantizar vuelos seguros

Fue la Agencia Federal de Aviación Civil la encargada de entregar la certificación.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, atestiguó la entrega de la Certificación de Aeródromo al Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), documento que lo acredita como un espacio que cumple con los estándares de seguridad y operación para garantizar vuelos seguros.



Fue la Agencia Federal de Aviación Civil la encargada de entregar la certificación, con la que se reafirma que el AIT se encuentra listo para continuar sus operaciones bajo la premisa de que la seguridad se encuentra presente en todo momento, en personal, en lo material, en instalaciones e infraestructura y procedimientos operacionales para garantizar la maniobra de las aeronaves y la protección de la vida humana en todo momento.



José Carlos Vera Vidal, director general del AIT, señaló que el Aeropuerto Internacional de Toluca presenta características que lo hacen especial en cuanto a su operación, desde la elevación a la que se encuentra, la longitud de pista, las condiciones meteorológicas, hasta la ubicación y cercanía con otros aeropuertos. Bajo esas consideraciones y las que todo aeropuerto debe cumplir para mantener su operatividad, es que se realizan esfuerzos para estar a la altura de un aeropuerto internacional debidamente certificado.



Precisó que en aspectos como el control vehicular y la seguridad vial dentro y alrededor de la terminal, es necesario establecer un mecanismo regulatorio, por lo que han solicitado la colaboración del Gobierno del Estado de México.



En el evento, también se llevaron a cabo convenios como el que se presentó con la Secretaría de Seguridad estatal, además de la presentación del Protocolo VIDA, de la Secretaría de Movilidad, y la firma del contrato para realizar la Aero Expo 2026.



Con respecto al primero, este presentó una guía clara y operativa de apoyo para que las Secretarías e instituciones claves del gobierno del estado actúen de manera coordinada, rápida y con perspectiva de género ante siniestros viales, asegurando una respuesta eficaz que salve vidas, reduzca riesgos y fortalezca la seguridad vial en todo el territorio estatal.



Finalmente, la Aero Expo 2026 se llevará a cabo del 3 al 5 de marzo del 2026, siendo un evento clave para la aviación ejecutiva y privada en México, presentándose innovaciones, aeronaves y se fomentan negocios en el sector aeroespacial.