Inaugura Manuel Vilchis la calle del Escobal en Santa María del Monte

Recordó que para el ayuntamiento de Zinacantepec, lo más importante es la seguridad y la calidad de vida de las familias.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, acompañado por autoridades y vecinos, encabezó la entrega de la calle del Escobal, en el Barrio de México de Santa María del Monte.



Durante la ceremonia, señalaron que esta obra ayudará a mejorar la movilidad, además de impulsar la conectividad de los barrios de México y el Cóporo.



Recordó que para el ayuntamiento de Zinacantepec, lo más importante es la seguridad y la calidad de vida de las familias de esta comunidad.



Vilchis Viveros afirmó que su administración continuará trabajando para llevar obras que transformen los espacios; además, se atenderán de manera prioritaria las necesidades reales de la gente del municipio.



Mencionó que los caminos dignos, seguros y transitables significan mejor acceso a servicios, mayor seguridad para nuestros niños y adultos mayores, y una mejor calidad de vida para todas y todos.



“Aún hay mucho por hacer, pero vamos avanzando con responsabilidad y compromiso”, recalcó Vilchis Viveros.