Costo para cena de Navidad y Año Nuevo se incrementó 17% este 2025

El gasto destinado para las cenas de Navidad y Año Nuevo en México registró un encarecimiento de 17%, con un costo aproximado de 17,100 pesos este 2025.

Pero el incremento es mucho mayor; al celebrar fuera de casa esta temporada decembrina, porque puede ser entre dos y cinco veces más costoso en promedio, advirtió la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).



Anpec presentó su monitoreo de precios en el que registra este encarecimiento de 17% respecto al año anterior, con un gasto de 1,400 pesos por persona para una cena de hasta 15 asistentes, considerando que en México las familias nucleares son de aproximadamente 5 integrantes.



Anpec realizó un desglose de precios por producto, en el que las entradas con botanas variadas (frituras, patés, quesos, aceitunas y complementos) estiman un gasto de 1,750 pesos, mientras que el plato fuerte representa un desembolso cercano a los 7,150 pesos, con platillos tradicionales como pavo, pierna, bacalao y romeritos, acompañados de verduras, puré, pasta y relleno.



Mientras que la cerveza, sidra para el brindis, tequila, ponche, hielo suman un costo aproximado de 4,550 pesos.



Además, se debe sumar el impacto del impuesto por litro a bebidas saborizadas, que pasará de 1.64 pesos aplicables en 2025 a 3.08 pesos.



Detalló que el costo aproximado por el postre es de 1,450 pesos, mientras que la decoración con elementos básicos para ambientar el hogar, como gorros navideños o luces sencillas, es de 1,200 pesos. A ello se suma el obsequio navideño, que ronda entre los 500 y 1,000 pesos, señaló.



El documento además señala que festejar esta decembrina fuera de casa representa un gasto considerablemente mayor, al mencionar que es entre dos y cinco veces más costoso por persona en comparación con organizar una cena casera.



Un ejemplo son los costos en los hoteles de gama alta, que ofrecen cenas de gala desde 5,000 pesos por persona y paquetes que pueden llegar hasta los 10,000 pesos por adulto, en tanto que los de categoría media con restaurantes “de corte elegante” rondan entre los 2,500 y 5,000 pesos por persona.



Ante los elevados precios, la Anpec recomendó a la población mexicana celebrar en casa estas fechas como una medida más sostenible y accesible.