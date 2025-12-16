Bibliotecas de Toluca ofrecen actividades mediante el programa “Aventuras en Diciembre”

-Ofrecen actividades en 24 espacios públicos en la capital mexiquense.

Este mes, la magia de la época navideña llega a las Bibliotecas Municipales con el programa Aventuras de Diciembre, que ofrecerá de forma gratuita actividades deportivas y culturales, de lectura, inglés, club de tareas, guitarra, ajedrez, manualidades y muchas sorpresas más tanto para niños como para personas adultas mayores.



El alcalde Ricardo Moreno fortalece estos centros de inclusión social, que promueven la equidad y el aprendizaje permanente para todas las edades y orígenes socioeconómicos, que a su vez impulsan el desarrollo de las habilidades, la creatividad y la promoción de la lectura como una estrategia de reducción de la brecha educativa y para hacer comunidad.



Entre las Bibliotecas Públicas Municipales que ofrecen actividades se encuentran la José María Heredia y Heredia, delegación San Sebastián; Leonardo Sánchez Montaño, de Capultitlán; Otomitl, San Andrés Cuexcontitlán; Concepción García Valdez, San Antonio Buenavista; Sor Juana Inés de la Cruz, de San Pablo Autopan; y Mercedes López Gómez Tagle, del Seminario Conciliar, por mencionar algunas de las 24 ubicadas en todo el territorio municipal.



Con esta iniciativa se reafirma el compromiso de esta administración de recuperar y ocupar los espacios públicos, al tiempo que promueve el aprendizaje continuo, la reconstrucción del tejido social y la sana convivencia.