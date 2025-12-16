Se reencuentran Britney Spears y Paris Hilton

La cantante publicó en su cuenta de Instagram un video que rápidamente se volvió viral.

Britney Spears volvió a emocionar a sus seguidores al compartir un inesperado y entrañable reencuentro con Paris Hilton, una de las amistades más icónicas de los años 2000.



Esta vez la reunión fue lejos de las noches interminables de fiesta que marcaron una era, esta vez el encuentro estuvo marcado por el cálido ambiente en que se vivió.



La cantante publicó en su cuenta de Instagram un video que rápidamente se volvió viral, en el que aparecen los hijos de Paris Hilton, Phoenix y London, vestidos con adorables looks inspirados en Peter Pan.



Acompañando las imágenes, Britney escribió un extenso y emotivo mensaje en el que no solo habló del cariño que siente por los pequeños, sino que también elogió de forma especial la faceta maternal de su amiga.



De acuerdo a lo relatado por Spears, la conexión con el pequeño Phoenix fue particularmente intensa. La artista contó que el niño le permitió cargarlo durante un largo rato, apoyando la cabeza en su pecho, un momento que describió como maravilloso y profundamente significativo. Britney no ocultó su emoción al narrar la experiencia y destacó la actitud generosa y amorosa de Paris al permitirle crear ese vínculo sin reservas.



“Paris es una madre deslumbrante… la mayoría de las madres se comportan de forma muy rara e incómoda si realmente disfrutas de la conexión”, escribió Spears con su característico tono espontáneo.



Spears elogió públicamente la faceta maternal de Hilton en redes sociales. Incluso bromeó al mencionar que la niñera desapareció durante varias horas, mientras ella se apoderaba del ambiente con naturalidad y cariño. Lamentablemente, el video fue eliminado después.



Britney también aprovechó la publicación para agradecer a Paris por haberla acompañado en la celebración de su cumpleaños, el pasado 2 de diciembre, un gesto que reforzó la cercanía entre ambas.



Por su parte, Paris Hilton no tardó en responder. Desde sus propias redes sociales, la empresaria y socialité compartió palabras llenas de cariño para Britney, asegurando que el mensaje le alegró el día y que tanto ella como Phoenix y London la quieren “hasta la luna y de regreso”. Además, expresó su deseo de que el reencuentro se repita muy pronto.