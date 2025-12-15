Critican a Ninel Conde por cantar canción de Madonna

Los fans no perdonaron que el “Bombón Asesino” interpretara “Like a Prayer” durante la comedia “El Tenorio Cómico”.

Vuelve al ojo de la polémica, Ninel Conde volvió a ser tema de conversación en redes tras una reciente presentación en Guadalajara, Jalisco, donde formó parte del elenco de la obra teatral El Tenorio Cómico y sorprendió al público con un inesperado tributo musical. La actriz y cantante interpretó una versión en español del icónico tema “Like a Prayer”, popularizado por Madonna, durante su participación en la puesta en escena.



La interpretación, pensada como un homenaje, no fue bien recibida por muchos espectadores ni por usuarios en internet, especialmente después de que varios videos del momento se difundieran masivamente en plataformas como X, TikTok e Instagram.



La publicación en redes generó infinidad de comentarios negativos y burlones. Algunos internautas pusieron en duda la calidad del número musical y cuestionaron si valía la pena pagar por ese tipo de espectáculo. Varios de los mensajes criticaron la ejecución vocal de Conde y la elección del tema clásico de la “Reina del Pop”.



La controversia alcanzó tal magnitud que incluso se hicieron comentarios sarcásticos sobre la reacción que podría tener la propia Madonna al ver la versión interpretada por la artista mexicana.



Aunque la controversia sigue activa en redes, Ninel Conde continúa con sus proyectos artísticos tras su participación en La Casa de los Famosos México y mantiene su presencia en el medio del espectáculo, a pesar de las opiniones mixtas sobre su nuevo número musical.