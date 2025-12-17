Supervisa rectora de UAEMéx rehabilitación del edificio Uaemitas

Constató los avances en la recuperación de espacios que se han llevado a cabo por parte del personal que labora en el lugar.

La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Patricia Zarza Delgado, acudió a las instalaciones del Edificio Uaemitas, en donde pudo saludar a las compañeras y compañeros que laboran.



Durante el recorrido que realizó, Zarza Delgado constató los avances en la recuperación de espacios que se han llevado a cabo por parte del personal que labora en el lugar.



La rectora supervisó aulas, áreas comunes y servicios esenciales para garantizar que cada espacio cumpla con los estándares de calidad.



Agradeció y reconoció a cada uno de ellos por el enorme esfuerzo que realizaron, logrando que fuera posible la recuperación y funcionalidad del lugar.



Subrayó que lo logrado fue por el amor y la paciencia de quienes supieron adaptarse a las condiciones para que los proyectos de nuestra universidad no se detuvieran.



Recordó que estas inspecciones se dan en el marco de la atención a las demandas estudiantiles y la recuperación de espacios tras conflictos previos, buscando un regreso a la normalidad y el fortalecimiento de la universidad.