Edoméx se mantiene como la segunda fuerza productiva del país: Laura González

-La titular de la Sedeco informó que en lo que va de la actual administración, la industria y el sector agropecuario logran cifras positivas.

Las políticas económicas que desde el inicio de su administración puso en marcha la gobernadora Delfina Gómez Álvarez han permitido que el Estado de México se mantenga como la segunda economía más importante en aportación al Producto Interno Bruto (PIB), con el 9.1 por ciento del total nacional.



Estas cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que el Edoméx tuvo un crecimiento anual en el 2024 del 2.1 por ciento, superior al 1.4 por ciento obtenido a nivel nacional.



En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Laura Gonzáles Hernández, destacó que, si bien los tres sectores de la economía tienen cifras positivas, se destaca el repunte del 1.9 por ciento del sector primario y/o agropecuario, el cual, desde hace ya algunos años, no mostraba un alza.



En cuanto al sector secundario, que es la manufactura, este creció en un 2.9 por ciento a diferencia del año anterior, derivado del avance de la industria manufacturera y de la construcción. Del mismo modo, el sector terciario o de servicios aumentó en 1.9 por ciento.



Estas cifras, resaltó González Hernández, son señal de las acciones y estrategias que se han puesto en marcha en esta administración y sientan las bases de lo que se espera para los próximos años.



“No cualquier Estado puede decir esto; haber crecido positivamente para el tamaño de la economía que tenemos, haber rebasado el promedio nacional y que los tres sectores hayan crecido es algo muy importante”, dijo.



Ante medios de comunicación, aprovechó para dar a conocer que, en empleo, de septiembre 2023 a noviembre 2025 se han generado en la entidad 242 mil 377 nuevos empleos formales.



En materia de inversión nacional, se tiene un registro de 147 mil 725 millones de pesos, mientras que la inversión extranjera asciende a 12 mil 421 millones de dólares.



Finalmente, la Secretaria comentó que para el 2026 se buscará entrar en una nueva etapa de industrialización de la entidad, llevando de la mano el fortalecimiento de la economía social, con la finalidad de llevar oportunidades a todas y todos.