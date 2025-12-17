Habilitan en Toluca refugio temporal ante las bajas temperaturas

-Se ofrecerá resguardo nocturno y servicios básicos a personas en condición de vulnerabilidad.

Como parte de las acciones preventivas para la temporada invernal, el Sistema Municipal DIF Toluca, en coordinación con Protección Civil y Bomberos, habilitó un refugio temporal ubicado en el Parque Luis Donaldo Colosio, para proteger a personas en situación de calle y reducir riesgos derivados por las bajas temperaturas.



El refugio permanecerá disponible del 15 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026, y podrán acceder sobre el Boulevard Isidro Fabela, en un horario de 20:00 a 7:00 horas.



Personal de Protección Civil, a través del Operativo Saturno, realiza recorridos nocturnos para localizar, atender y canalizar a personas que pernoctan en la vía pública, para brindarles un espacio seguro durante las noches más frías del año.



Es de mencionar que estos recorridos nocturnos se realizan en los bajopuentes, zona de la Terminal y puntos estratégicos del municipio, pues personal especializado de Protección Civil, DIF Toluca, Seguridad Pública, Policía de Género y la Defensoría Municipal de Derechos Humanos son quienes invitan a las personas en situación de vulnerabilidad a acudir al refugio temporal y, en caso de no aceptar, se les entrega una cobija como medida inmediata de protección ante el frío.



El acceso al refugio no será permitido a personas con aliento alcohólico, bajo efectos de sustancias estupefacientes o enervantes, ni a quienes porten cualquier tipo de arma, para preservar así un entorno seguro y digno para todas y todos.



Asimismo se pone a disposición de la ciudadanía los números de emergencia 722 217 88 58 y 722 217 83 23 donde pueden realizar reportes o solicitudes de apoyo, los cuales serán atendidos para proteger juntos la integridad, salud y dignidad de las personas en situación de vulnerabilidad.