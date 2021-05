Podrían reiniciar clases tras concluir vacunación de maestros: SEP

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, anunció que quince días después de que concluya la vacunación contra Covid-19 a docentes, personal administrativo y de apoyo del sector educativo, podrán reiniciarse las clases presenciales, siempre y cuando las condiciones sanitarias de cada estado lo permitan.

Lo anterior, abundó, porque ya es necesario regresar a las clases presenciales, primero, por la salud mental de los alumnos; y, en segundo lugar, por cuestiones de aprendizaje.

Durante una gira de trabajo por Nuevo León, donde recorrió centros de vacunación, la titular de la SEP informó que en los próximos días sostendrá una reunión de trabajo con los gobernadores y los titulares de educación, a fin de presentar los lineamientos generales y los protocolos que ya se tienen para el regreso a clases.

Reiteró que el regreso a clases presenciales en el país será de manera voluntaria, gradual, y segura para alumnas y alumnos, docentes, personal administrativo y de apoyo.

Comentó que hasta el momento ya se ha vacunado a más de un millón de docentes en 11 estados del país, de los cuales 128 mil 309 corresponden al estado de Nuevo León, donde las jornadas de vacunación se han realizado sin contratiempos.

La titular de Educación sugirió que no se repruebe a los alumnos porque no todos tuvieron las mismas oportunidades para el aprendizaje, por lo que sería injusto calificarlos así, señaló.

En la gira, Gómez Álvarez visitó el CENDI no. 8 “Niños Héroes”, ubicado en la 7/a Zona Militar, donde constató el trabajo que se hace con niñas y niños de educación inicial.

Posteriormente se trasladó a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde supervisó la jornada de vacunación a personal docente, administrativo y de apoyo del sector educativo estatal.

Ahí hizo un reconocimiento a todos los sectores que trabajan en la inmunización docente, como es el de Salud, las autoridades estatales y municipales, al Ejército, ya que sin el apoyo de éste no se podrían haber realizado las jornadas de vacunación.

Más tarde, Gómez Álvarez acudió al Estadio de los Borregos del Tec de Monterrey, donde también se instaló un centro de vacunación anti coronavirus, donde supervisó que la aplicación del biológico se realiza con todas las medidas sanitarias correspondientes.