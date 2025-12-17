GEM aplica más de 20 mil vacunas en Megajornadas de Vacunación y Mastografías

-Se inmunizó contra influenza, COVID-19, neumococo y tuberculosis en Toluca, Texcoco y Tecámac.

A través de tres Megajornadas de Vacunación y Mastografías realizadas en Toluca, Texcoco y Tecámac, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez aplicó 20 mil 603 dosis de diferentes biológicos y benefició a 360 mujeres del Estado de México con estudios gratuitos para la detección oportuna de cáncer de mama.



La última Megajornada se llevó a cabo en el municipio de Tecámac, con la aplicación de más de 4800 vacunas y 155 mastografías, como parte de las acciones de prevención de enfermedades y acceso a servicios de salud para la población mexiquense.



Durante el evento, Erick Urrutia Favila, Director de Servicios de Salud del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), informó que la vacunación representa una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía.



Señaló que la movilidad internacional incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, por lo que la vacunación constituye una prioridad para la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con el objetivo de que las y los mexiquenses cuenten con protección oportuna. Añadió que el esquema de vacunación se mantiene de manera permanente en las unidades médicas de primer nivel de atención.



Por su parte, Rosi Wong Romero, Presidenta Municipal de Tecámac, e Hilda Almazán Lorán, Jefa de la Jurisdicción Sanitaria Zumpango, coincidieron en que esta Megajornada permite reducir brechas en el acceso a servicios de salud y mejorar la calidad de vida de la población.



Con estas acciones, el Gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez acerca servicios preventivos de salud a las comunidades, con énfasis en la detección oportuna y la protección de niñas, niños, mujeres y personas adultas.