ENTREGA SHEINBAUM BASIFICACIONES A 270 TRABAJADORES DE LA SALUD

A través de un enlace desde Palacio Nacional a Morelia, Michoacán, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de basificaciones a 270 nuevos trabajadores de la salud: médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y paramédicos, que se incorporan a hospitales rurales y de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.



“Al definir el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, todas las instituciones desarrollaron una serie de acciones; hay acciones centrales y acciones por cada institución. Uno de los temas que estamos haciendo en todo el país, pero se le dio prioridad ahora a Michoacán, es esta solicitud que tienen trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social para ser basificados y dejar sus plazas temporales que tuvieron durante mucho tiempo.



Entonces el día de hoy es lo que se presenta; además, algunos de ellos cambian de adscripción y se van a hospitales rurales o a clínicas rurales que no tenían suficientes médicos o enfermeras, entonces son algunas de las acciones que veníamos haciendo que se da prioridad en el caso de Michoacán”, señaló.



El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que, de los 270 nuevos trabajadores, 127 son mujeres y 143 son hombres que se integran a la plantilla laboral de Hospitales Rurales en Paracho, Ario de Rosales, Buenavista, Coalcomán, Villamar, Huetamo y Tuxpan, así como de Hospitales de Zona en Uruapan, Lázaro Cárdenas, Morelia y Zacapu.



Puntualizó que se trata de personal de enfermería, paramédicos, así como médicos familiares, gastroenterólogos, anestesiólogos, cirujanos, cirujanos oncólogos, ginecólogos, neonatólogos, urgenciólogos, de terapia intensiva, medicina interna, pediatría, traumatología, ortopedia y reumatología.



El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla felicitó a todo el personal médico que hoy recibe sus plazas; además, agradeció a la presidenta por las acciones en apoyo al pueblo michoacano con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.