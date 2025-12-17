Supervisa Isaac Montoya obras del programa COMUNA en Naucalpan

-Recorrió el presidente cinco comunidades de San Francisco Chimalpa.

El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, realizó una gira de trabajo durante la cual recorrió cinco comunidades del Pueblo de San Francisco Chimalpa, beneficiadas con el programa La COMUNA (Comunidad Unida y Activa).



Durante el recorrido, pudo constatar el desarrollo de los trabajos que se realizan para mejorar la calidad de vida de los vecinos del lugar.



En el Barrio del Castillo, señaló que más de 1200 vecinas y vecinos contarán con la pavimentación de la avenida Esmeralda, impactando positivamente en todos los aspectos de la vida diaria de la comunidad.



Refirió que en Chimalpa hay un compromiso de lograr impactar todos y cada uno de los 40 barrios y de los distintos parajes para lograr mejorar la calidad de vida de las familias.



Constató también los avances en el Paraje El Membrillo, que contará por primera vez con su avenida principal hecha de concreto hidráulico. En el Barrio Las Trenzonas, se pavimentará su calle principal, Real del Oro. En el Barrio Tejamanil se beneficiará a la comunidad con la pavimentación de la calle Cerrada de Pino y también con la entrega de tinacos, para contribuir con el desabasto de agua en esta zona y contar con un recurso para almacenar el vital líquido.



Finalizó recorriendo la avenida Margarita, donde se llevan a cabo obras de construcción para contar con la vialidad que favorecería la movilidad de los habitantes de esta zona.



Señaló que las obras que se realizan mediante COMUNA no se deciden de manera arbitraria; se realizan de manera conjunta con la comunidad, siempre con el fin de favorecer a los vecinos.



Durante el recorrido anunció que durante el siguiente año, su administración trabajará para establecer un parque público en Chimalpa, para que niñas, niños y familias enteras puedan asistir a convivir. Recordó que su gobierno, desde un inicio, sería el más cercano de la historia.