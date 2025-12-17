Clara Brugada enciende el alumbrado navideño monumental en el Zócalo de CDMX

-Las luces iluminaron la plaza pública más importante del país.

Al prender el alumbrado monumental referente a la temporada decembrina en la Plaza de la Constitución, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, resaltó que con el inicio de las festividades de fin de año, el gran Zócalo se llena de luz, alegría, convivencia y esperanza para las familias capitalinas.



Acompañada por integrantes del Gabinete legal y ampliado, la jefa del Ejecutivo Local enalteció la labor realizada por los trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) de la Ciudad de México, quienes hicieron posible esta noche la iluminación de la plaza pública más importante del país.



Luego del prendido de luminarias verdes, rojas, amarillas, blancas y azules, Brugada Molina dijo que el corazón de la ciudad se ilumina para que familias, niñas, niños, adultos y adultos mayores vengan y celebren la vida, celebren las fiestas de fin de año en armonía y con paz.



Expuso que se transformará la ciudad con mucha luz, y que tan solo en el Centro Histórico más de 40 kilómetros de calles se iluminarán y se recibirá el Año Nuevo con un espectáculo de luces y sonido en Paseo de la Reforma.



Añadió que ahora se descentralizan también las actividades, que en esta temporada serán más de 600 eventos culturales, artísticos, turísticos y de convivencia en toda la ciudad.



Al tomar la palabra, el titular de la SOBSE, Raúl Basulto Luviano, indicó que el alumbrado navideño colocado en el Zócalo capitalino consta de cuatro conjuntos monumentales de luces, que representan diseños tradicionales de campanas, esferas, cascabeles, faroles, estrellas, velas, pinos, moños y flores de Nochebuena.



Las cuales fueron colocadas en el edificio principal del Antiguo Palacio del Ayuntamiento y del edificio nuevo de gobierno, así como en las avenidas principales como 20 de Noviembre, Paseo de la Reforma, Insurgentes, Vitalicio Robles, y enfrente del Hotel de la Ciudad de México, entre otros espacios públicos.



Asimismo, Basulto Luviano dio a conocer que en la elaboración de estos mosaicos luminosos participaron más de 100 trabajadores de SOBSE, especializados en el alumbrado decorativo, quienes diseñaron de manera exclusiva para destacar la arquitectura histórica de este lugar.